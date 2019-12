Après le plastique à usage unique, Bromont veut s'attaquer au suremballage

Plusieurs municipalités au Québec ont déjà franchi ce pas et ont décidé de bannir les sacs de plastique mince.

Selon le maire, Bromont est toutefois la seule ville à aller aussi loin que d'interdire les sacs d'emballage de plastique utilisés pour transporter des denrées alimentaires en vrac.

Quand j’étais plus jeune on allait à l’épicerie et les sacs de plastique, ça n’existait pas et pourtant on réussissait à faire notre épicerie.

Louis Villeneuve, maire de Bromont