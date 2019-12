Une fête de Noël pour les nouveaux arrivants à Winnipeg

L'événement qui en est à sa neuvième année est l'initiative de l'organisme NEEDS (Newcomers Employment and Education Development Services) qui offre du soutien aux jeunes immigrants et aux réfugiés ainsi qu'à leurs familles, de l'aide aux devoirs et à la recherche d'emploi.

Les participants accueillis dans 10 différentes langues, dont le swahili, le kurde et l’arabe, ont eu droit à de l'animation, ateliers de maquillage, décoration de pains d'épice, visite du père Noël et remise de cadeaux pour les enfants.

Besma Salih, qui a immigré à Winnipeg il y a trois, n'avait jamais entendu parler du père Noël en Érythrée d'où elle est originaire lorsqu'elle a participé à la fête la première fois.

« Chez nous, on ne savait pas grand-chose de Noël. Je me souviens de mon premier Noël ici au Canada, j’ai beaucoup appris sur le père Noël, les couleurs rouge et vert. »

Redonner au suivant

Besma Salih, qui a bénéficié des services de NEEDS, apporte maintenant son aide à l'organisation de la fête de Noël pour les nouveaux arrivants. Photo : Marina von Stackelberg

La jeune femme est l'une des 24 jeunes bénévoles qui participent maintenant à l'organisation de la fête pour les nouveaux arrivants. Une manière pour elle de redonner au suivant.

« NEEDS, c’est comme chez moi. Quand j’étais nouvelle, je ne parlais pas très bien l’anglais, alors ils m’ont beaucoup aidé à l’école », dit Besma Salih.

Il y a 9 ans, l'événement accueillait quelque 100 personnes dans le gymnase d'une école. Cette année, 600 personnes y ont assisté, un record à ce jour.

Sortir de la solitude

Selon Yu Sun, organisatrice, l'événement est apprécié des familles immigrantes afin de les aider à s'intégrer dans la communauté, particulièrement dans des moments plus difficiles.

« Nous savons que le temps des fêtes peut être un peu difficile pour certains. Vous voyez tout le monde autour de vous retourner dans leur famille », illustre-t-elle.

Zarah Al Mouse et ses deux enfants participent à la fête chaque année. Photo : Marina von Stackelberg

« Ce sont de nouveaux arrivants, c’est peut-être leur première année ici, alors ils n’ont nulle part où aller. C’est pourquoi nous organisons cet événement. »

Zarah Al Mouse et ses deux enfants de 12 et 14 ans, venus de Syrie il y a trois ans, disent attendre la fête avec impatience chaque année.

« Parfois, on se sent seul parce que nous n’avons pas de famille ici. Mais à la fête organisée par NEEDS chaque année, mes enfants peuvent s’amuser et rencontrer beaucoup de gens provenant de différents endroits », dit-elle.