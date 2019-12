Les Griffons croisaient le fer avec les Cheminots du Cégep de Saint-Jérôme. La formation, qui n’a remporté aucune joute depuis le début de la saison, est toutefois restée sur sa faim : les Griffons l’ont emporté en trois manches consécutives de 25-20, 25-19 et 25-23.

Le Cégep de l’Outaouais bénéficie des services de Guillaume Bisson, l’attaquant le plus prolifique du RSEQRéseau du sport étudiant du Québec . Le jeune homme a marqué 186 points au cours des 11 rencontres auxquelles il a pris part depuis le début de la saison et compte en moyenne 4,54 points par manche jouée.

Depuis le début de la saison, on a un groupe qui est vraiment en santé et qui est rentré prêt pour la saison , a souligné Guillaume Bisson. Ça paraît sur le terrain, ça paraît en pratique. Tous les gars sont assidus, on fait vraiment ce qu’on a à faire.

Le dernier match des Griffons avant la pause du temps des Fêtes, dimanche, opposera la formation outaouaise aux Volontaires du Cégep de Sherbrooke, qui occupe le deuxième rang au classement.

Avec les informations de Kim Vallière