Avortement : Jagmeet Singh à Fredericton pour soutenir la Clinique 554

Il a rencontré samedi matin le directeur médical de la clinique 554, Adrian Edgar.

En octobre, le Dr Edgar avait annoncé que la seule clinique privée pratiquant des avortements au Nouveau-Brunswick serait mise en vente en raison du refus de la province de financer cette procédure si elle n'a pas lieu dans un hôpital.

Je demande au gouvernement provincial de financer cette importante clinique, mais aussi, je demande au gouvernement fédéral d’utiliser les outils que nous avons pour faire appliquer la Loi canadienne sur la santé , a dit Jagmeet Singh samedi à Fredericton.

Plus tôt cette semaine, le chef du NPD avait exhorté le premier ministre fédéral à intervenir et à sauver la clinique. Il avait alors reproché au gouvernement du Nouveau-Brunswick de contrevenir à la Loi canadienne sur la santé.

La clinique 554 au centre-ville de Fredericton. Photo : Radio-Canada

Au cours de la récente campagne électorale, durant laquelle l’avenir de la Clinique 554 était au centre des débats sur l’accès à l’avortement, la cheffe du Parti vert, Elizabeth May, avait elle aussi visité la clinique de Fredericton.

De passage au Nouveau-Brunswick dans la semaine précédant l'élection, le chef libéral Justin Trudeau avait alors promis , s'il était reporté au pouvoir, de discuter avec le premier ministre de la province, Blaine Higgs, pour lui expliquer qu’il doit fournir une couverture pour les services d’avortement offerts en dehors des hôpitaux au Nouveau-Brunswick .

Le gouvernement fédéral sera prêt à utiliser tous les outils nécessaires, y compris sous la Loi canadienne sur la santé, pour s’assurer que ce soit fait par le gouvernement du Nouveau-Brunswick , avait alors affirmé M. Trudeau.

Jagmeet Singh à Fredericton le 7 décembre 2019. Photo : CBC / Gary Moore

C'est une promesse que Jagmeet Singh compte rappeler à Justin Trudeau.

M. Singh affirme avoir évoqué le sujet de la Clinique 554 avec M. Trudeau depuis que le Parti libéral a été réélu. Le chef néo-démocrate se dit déçu qu’aucun plan pour sauver la clinique n’ait encore vu le jour.

Je n’ai pas été convaincu que le premier ministre comprend qu’il a un rôle, et qu’il doit utiliser les outils à sa disposition , soutient M. Singh. Selon ce dernier, il est incontestable que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour s’assurer que l’accès à l’avortement est maintenu par les gouvernements provinciaux.

Le Dr Adrian Edgar reproche au gouvernement du Nouveau-Brunswick de limiter l'accès à l'avortement dans la province en refusant de financer la clinique 554. Photo : Facebook/Clinic 554

À la Clinique 554, le Dr Adrian Edgar se disait encouragé par l'accent porté aux soins de santé dans le récent discours du Trône. Il a qualifié l'appui de M. Singh de fantastique .

Ce fut un véritable honneur d'accueillir M. Singh , a-t-il déclaré au cours d'un entretien téléphonique. J'espère vraiment qu'il y a encore des gens au Canada qui surveillent la situation. J'espère qu'ils n'oublient pas ce qui se passe au Nouveau-Brunswick.

Le directeur médical de la clinique dit avoir contacté le procureur général du Canada afin de savoir si la politique provinciale était légale. Il attend toujours une réponse.