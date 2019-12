Des cartes d'espoir pour libérer des prisonniers d'opinion

Ces cartes étaient notamment pour deux jeunes membres bénévoles d'une organisation non gouvernementale en Grèce, Sarah Mardini et Sean Binder, qui risquent 25 ans de prison pour être venus en aide à des migrants en danger, au large de Lesbos.

La co-coordonnatrice du groupe local d’Amnistie internationale de Trois-Rivières, Vickie Schnieders, indique que ces cartes d'espoir ont un effet positif sur la vie des détenus.

Quand on va au congrès d'Amnistie, on a des témoignages souvent. Il y a un monsieur, je ne me souviens plus il était de quel pays, il nous racontait que le premier sac de cartes qu'il a reçu, ils lui ont redonné ses vêtements. Il était nu dans sa cellule. Quand il a reçu d'autres cartes, la qualité de sa nourriture s'est améliorée , relate Mme Schnieders.

L'objectif d'Amnistie internationale en 2019 est de faire parvenir 80 000 cartes d'espoir du Québec à une dizaine de personnes privées de liberté.

Amnistie internationale fait valoir que depuis 20 ans, les marathons d’écriture connaissent un taux de réussite de 77 % pour faire libérer des individus ou améliorer leur sort.