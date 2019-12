Les chauffeurs d’autobus de Drummondville votent pour la grève illimitée

Les 25 chauffeurs d'autobus de Multi-Transports Drummond ont adopté à l’unanimité un mandat de grève illimité vendredi.

Ils seront sur les lignes de piquetage dès lundi matin pour signifier leur désir de négocier.

Selon les syndiqués affiliés à la CSN, il s’agit d’une réaction directe aulock-out décrété par leur employeur plus tôt cette semaine, après la tenue d’une journée de grève. Ils affirment que les communications avec les patrons sont depuis au point mort.

Nous on est prêt à retourner à la table de négociation, on voulait retourner travailler hier matin et quand on est arrivés, ils ont décrété le lock-out.

Gilbert Bondu, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Multi-Transports Drummond