La SPCA Côte-Nord déborde de chats en attente d'une famille

On reçoit beaucoup de mamans avec une portée de bébés. On a eu une période aussi où beaucoup de chatons ont été abandonnés en même temps, alors c’est sûr que ça utilise beaucoup d’espace, les chatons , indique Lucie Dionne, la directrice générale de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) Côte-Nord.

Certains chats doivent partager leur cage. Photo : Radio-Canada

À ce jour, 58 félins sont en attente d’y être adoptés. L’établissement ne dispose toutefois que de 50 cages. Certains animaux partagent leur espace et certains ont dû être transférés dans des refuges à l’extérieur de la région.

On a des chatons qu’on a dû mettre deux par cage, par espace. On n’a pas le choix, mais c’est quand même des frères et sœurs donc on les laisse ensemble aussi, pour quand ils seront prêts à l’adoption , explique Mme Dionne.

La SPCA Côte-Nord existe depuis 1979. Photo : Radio-Canada / Alix-Anne Turcotti

Plus qu'un simple cadeau de Noël

À l’approche du temps des fêtes, la SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux veut prévenir les abandons et rappelle qu’adopter un animal est une démarche sérieuse.

Quand on entend "cadeau de Noël", ça sonne une cloche. Et on explique : est-ce que vous êtes prêts à avoir un animal de compagnie, en cette période-ci?

Adopter juste avant la période des fêtes peut provoquer des stress autant chez l’animal que chez la famille. Lucie Dionne, directrice générale de la SPCA Côte-Nord

Un des 58 chats en attente d'une nouvelle famille à Sept-Îles Photo : Radio-Canada

La SPCASociété pour la prévention de la cruauté envers les animaux encourage la stérilisation des animaux pour prévenir la prolifération et les abandons.

D’après les informations d’Alix-Anne Turcotti