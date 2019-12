La boutique d'art Alberta Branded fermera ses portes

Le magasin-galerie offrait depuis 5 ans aux artistes albertains un espace où exposer et vendre leurs créations.

Le président de l'Assemblée législative de l'Alberta, Nathan Cooper, a indiqué vendredi qu'en ces temps de restrictions budgétaires, le gouvernement ne pouvait se permettre de continuer de prendre cet espace dédié aux arts sous son aile.

Il a rappelé que la boutique Alberta Branded était déficitaire d'environ 20 000 $ par année et souligné qu'elle pourrait être remplacée par un kiosque de souvenirs.

Pour leur part, les artistes albertains trouvent cette somme dérisoire.

La peintre Karen Bishop, qui s'oppose à la fermeture, se dit déçue et en colère.

Elle souligne que l'endroit est important pour faire rayonner la communauté artistique de l'Alberta.

« C'est important que les visiteurs et la population locale sachent que nous ne sommes pas qu'une province de pétrole et de gaz, mais que nous avons cette communauté artistique dynamique et nous devons la soutenir. »

Un groupe d'opposants à la fermeture dont elle fait partie, qui s'exprime sur les réseaux sociaux, fait valoir qu'Alberta Branded n'est pas une entreprise, mais un espace où sont exposés les plus grands talents de la scène des arts locale.