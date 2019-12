Cinq conseils pour passer un Noël zéro déchet

Alors que la protection de l'environnement est de plus en plus mise de l'avant dans l'actualité, comment réduire sa consommation pendant le temps des Fêtes? La copropriétaire de Carré zéro déchet, Nathalie Poirier, donne quelques trucs pratiques.

Diminuez la quantité de cadeaux à offrir

On peut s'entendre pour donner un cadeau par personne plutôt que plusieurs. On peut choisir des cadeaux qu'on sait qui seront réutilisés. Si on opte pour un cadeau qui sera utilisé dans le quotidien, déjà, c'est un cadeau qui est plus zéro déchet que si c'est quelque chose que la personne va recevoir et mettre de côté le restant de l'année.

Évitez le papier cadeau

On essaie de réduire le papier au niveau de l'emballage. C'est sûr que des choses sont en vente, mais si on a de vieux tissus à la maison, on peut les découper et faire un emballage. On peut aussi réutiliser des circulaires ou des journaux pour emballer des cadeaux. Finissez vos rouleaux de papier cadeau aussi, si vous en avez encore à la maison.

Optez pour de la vaisselle réutilisable

Ça fait plusieurs années que j'ai pris la décision avec ma mère et ma sœur d'acheter un service de vaisselle en plastique , mais qui est réutilisable année après année. On a fait le choix de le laver. C'est sûr que si on veut opter pour quelque chose qui est moins cassant, parce qu'on a des enfants, on utilise cette vaisselle-là.

Choisissez des compagnies zéro déchet pour vos cadeaux d’hôtesse

Un savon fait à la main, un sac à fruits et légumes ou encore un essuie-tout lavable, qui remplace 17 rouleaux d'essuie-tout, sont tant d'exemples de cadeaux d'hôtesse zéro déchet.

Remplacez les boîtes par un contenant réutilisable