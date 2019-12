Des locataires exigent des réponses du propriétaire à la suite d'un incendie mortel

Les locataires ont manifesté dans le froid samedi pour exiger une meilleure communication de la part de leur propriétaire.

L'incendie a causé la mort d'une personne et avait forcé l'évacuation complète de l’immeuble du boulevard Gosford, près des rues Jane et Steeles, où vivent environ 700 personnes.

Des enfants étaient coincés sur leur balcon à cause des flammes dans leur appartement. Photo : CBC

Tenant des pancartes, les locataires ont demandé à Ronkay Management Inc, la société de gestion immobilière de l'immeuble, d'élaborer un plan.

Les locataires ne savent pas ce qui se passe , a déclaré Gavin Krause, un locataire, dans un communiqué. Beaucoup de locataires se voient refuser leurs paiements de transition ou ont du mal à trouver un logement. Ce n'est pas juste. Nous devons savoir ce qui se passe .

L'incendie de l'immeuble de logements a forcé l'évacuation de centaines de personnes. Photo : CBC / Taylor Simmons

Selon le chapitre de Toronto de l'Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), qui aide les locataires, les familles sont frustrées, car elles ne savent pas si elles auront un endroit où vivre le mois prochain ou quand elles pourront rentrer.

L'incendie du 15 novembre a ravagé six étages du bâtiment. La victime a été retrouvée sur le balcon de l'appartement 808, d'où s’est déclenché l'incendie.

Les locataires ont été autorisés à retourner dans le bâtiment uniquement pour récupérer leurs biens.