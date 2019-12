Les enseignants de l'élémentaire comptent intensifier leur grève du zèle

Les membres de la Fédération des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario prévoient notamment ne plus programmer de sortie scolaire alors que leur grève du zèle passe en phase 2 à partir de mardi.

Les enseignants de l'élémentaire public anglais ne collecteront plus non plus d'argent pour les activités scolaires à l'exception des activités caritatives, ne distribueront plus les mémos ou les lettres qui émanent d'une école ou d'un conseil scolaire.

Pendant la première phase de la grève du zèle qui a commencé le 26 novembre dernier, les enseignants n'ont pas complété les bulletins de notes du premier trimestre, n'ont participé à aucun apprentissage professionnel offert par leur conseil scolaire ou le ministère de l'Éducation en dehors de leurs heures de travail et n'ont suivi aucune formation en ligne offerte par le ministère.

Cette nouvelle intervient alors que la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario a prévu une nouvelle journée de grève mercredi dans neuf conseils scolaires après celle qui a eu lieu le 4 décembre.