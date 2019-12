Baisse des inscriptions pour les paniers de Noël au Témiscamingue

À la clôture des inscriptions le jeudi 5 décembre, il y a eu 280 demandes enregistrées.

C'est une vingtaine d'inscriptions de moins que l'année précédente, selon la coordonnatrice au regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue Sonya Beauregard.

La majorité des inscriptions vient du secteur centre et elle remarque également une hausse des inscriptions du secteur est.

Ce qui s'explique parce que l'économie va bien au Témiscamingue en ce moment et on a aussi des familles qui utilisaient le service d'aide alimentaire qui ont changé leur condition de vie, donc leur condition de vie s'est améliorée, donc elles n'utilisaient plus le service, et c'est au moins une dizaine de foyers , dit Sonya Beauregard.

Cette année, 40 000 $ ont été amassés lors de la grande guignolée des médias au Témiscamingue.