Des coyotes repérés à l'Arboretum du Dominion

Attention : les coyotes font partie intégrante de notre écosystème et évitent généralement les humains. Pour éviter tout problème, garder votre animal domestique en laisse. Soyez attentifs, les coyotes peuvent ressembler à des chiens. Ne les approchez pas, ne les nourrissez pas , peut-on lire sur un panneau placé derrière le NCSM Carleton, entre le lac Dow et l'Arboretum.

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a installé huit panneaux dans des lieux très fréquentés de la Ferme expérimentale centrale pour informer les visiteurs de la présence de coyotes.

Selon un communiqué du ministère, aucun incident n'a été signalé, mais le personnel est au courant de la présence des animaux.

Que faire face à un coyote? Ne l’approchez pas ou n’essayez pas de le toucher

Ne lui donnez pas de nourriture ou ne tentez pas de l’apprivoiser

Ne lui tournez pas le dos et ne fuyez pas en courant

Faites-vous aussi grand que possible, agitez les bras, faites beaucoup de bruit et criez

Ne laissez pas votre chien le chasser afin d’éviter des blessures aux deux animaux

Jetez des objets dans sa direction (sans chercher à le frapper) Source : Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA)

Bon nombre de visiteurs en ont déjà aperçu.

Blair Tucker n'est pas inquiet pour autant pour son chien, Buddy, un croisement de Golden Retriever et de Bouvier Bernois.

Ils vont nous fuir. Les coyotes aiment la restauration rapide. Ils attrapent et s'en vont. Il y avait un jeune et un plus âgé, et ils nous ont vus et ils ont fui , a raconté M. Tucker.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Blair Tucker promène son chien Buddy. Photo : Radio-Canada / Hallie Cotnam/CBC

Pour sa part, Samantha Fonberg n'en a pas vu. Elle croit que son chien, Rupert, un Cocker Épagneul-Caniche-Shih Tzu, est plus vulnérable que les gros chiens face aux coyotes.

Je suis un peu inquiète [...] J'ai entendu qu'ils étaient de plus en plus à l'aise avec les gens , a expliqué Samantha Fonberg.

Pour David Arnold en promenade avec son fils Sebastian, 4 ans, la présence de coyotes n'est pas inquiétante.

Cela ne me dérange pas. Nous venons de la Colombie-Britannique , a déclaré David Arnold.

Des soupçons confirmés

Mark Hooper, dont la chienne, Arya, aime chasser les écureuils dans l'Arboretum, n'est pas surpris que des coyotes rôdent dans le secteur.

Je me demandais pourquoi ma chienne avait eu peur quand il était allé dans un buisson. Il y a quelques jours, nous marchions et elle a vraiment eu peur et s'est retournée vers moi. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à un chien, mais qui n'en était pas un. Cela confirme donc les soupçons que j'ai eus , a décrit Mark Hooper.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mark Hooper et sa chienne Arya. Photo : Radio-Canada / Hallie Cotnam/CBC

Un coyote avait attaqué un chien près du parc McCarthy à Ottawa en 2018.

Avec les informations de Hallie Cotnam de CBC