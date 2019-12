Amos et Pikogan tiennent leur Marché de Noël

Pour ce 8e marché, les organisateurs notent une hausse significative des participants dont le nombre se situe d'habitude à environ 45 seulement.

La coordonnatrice Sylvie Tremblay a également remarqué une présence de plus en plus marquée d'exposants qui utilisent des matériaux recyclés.

Avec les années, on est passé de 29 000 $ à peu près de ventes au total à plus de 66 000 $ l'année passée, dit-elle. Et là avec plus d'exposants, c'est sûr qu'économiquement c'est un bel apport à la ville d'Amos pour l'achat local, c'est de l'argent qui reste ici dans la région, qui encourage nos producteurs et artisans. Le marché de Noël, les gens l'attendent beaucoup.

Elle affirme que le marché organisé par l'Association des productrices et producteurs agroalimentaires d'Abitibi-Est est l'occasion pour les producteurs locaux de se faire connaitre du public.

Pikogan accueille aussi le 5e marché de Noël au gymnase de la communauté.

Un événement qui enregistre aussi une hausse du nombre de participants qui atteint la trentaine cette année.

Un événement qui mélange les cultures puisqu'une partie des exposants sont des non-autochtones.