Un festival de buts entre l’Océanic et les Foreurs

L’équipe de Rimouski a entamé avec force la partie en comptant cinq buts en première période sans réplique de la part des joueurs de Val-d’Or.

À l’inverse, la deuxième période fut celle des Foreurs. L’équipe locale y a marqué cinq buts contre seulement un pour Rimouski, ramenant le score à 6-5 en faveur des visiteurs.

La troisième période fut plus équilibrée. Après trois buts consécutifs de l’Océanic, les Foreurs ont également inscrit trois buts de suite.

En toute fin de rencontre, Alexis Lafrenière, capitaine de l’Océanic, est venu compter le dixième et dernier but de son équipe et son troisième à titre individuel dans ce match unique, complétant un tour du chapeau. Cette performance lui a valu la première étoile du match.

Rimouski l'a emporté par la marque finale de 10 à 8.

L’Océanic poursuit sa tournée en Abitibi-Témiscamingue samedi soir face aux Huskies de Rouyn-Noranda.