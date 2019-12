Le premier marché de Noël de Sudbury est maintenant ouvert

Le tout premier marché de Noël de Sudbury a été inauguré hier soir à la place Tom-Davies avec des kiosques de nourriture et de breuvages chauds. La soirée a commencé par l'illumination du grand sapin sur l'estrade en compagnie du maire Brian Bigger.

De la musique s'ajoutait à la fête et petits et grands ont pu profiter de l'événement en se réchauffant au bord d’un feu et en prenant des photos près des décorations illuminées.

Deke Zaher (à gauche) a préparé une soupe aux lentilles ainsi qu'une soupe à l'oignon française avec merlot pour le marché de Noël. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morin-Lefebvre

Le propriétaire du magasin de houmous Zaher's Small Batch, Deke Zaher, se réjouit que l’ambiance festive du marché apporte de la joie dans la ville.

Des événements comme ça, c’est important pour unir notre communauté et faire partie de quelque chose de festif au cœur de notre ville , ajoute-t-il, tout en servant un bol de soupe aux lentilles.

Les organisateurs Downtown Sudbury et Bash North Events se sont inspirés du marché de Noël du quartier Distillery de Toronto pour créer une version propre à Sudbury. La directrice générale de Downtown Sudbury, Maureen Luoma, espère que le marché deviendra une nouvelle tradition au fil des ans.

Plusieurs familles sont venues à l'événement. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morin-Lefebvre

Nous avons reçu des réactions très positives jusqu’à présent , affirme-t-elle. Je pense que c’est un excellent départ et que l’on peut s’attendre à ce que le marché soit prolongé pour les années prochaines.

Le marché de Noël se poursuivra de 11 h à 21 h samedi. Une grande foire d’art, une vente d’artisanat local ainsi que plusieurs activités familiales, dont des balades en traîneaux gratuites, sont prévues.

L’entrée est gratuite, mais un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques est suggéré.