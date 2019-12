Gala Les Olivier : Philippe Laprise et Pierre Hébert promettent tout un « party »

À l’approche du 21 e Gala Les Olivier, les humoristes Philippe Laprise et Pierre Hébert ne sont pas le moins stressés du monde. Pour sa deuxième année à l'animation, le duo a surtout l’intention d’avoir du plaisir et de transformer la soirée de remise de prix en « gros party ».

Soyez là à 19h59 devant votre télé , lance Pierre Hébert. Ça part vite, ça part fort. C’est un fantasme qu’on avait de commencer le gala comme ça , poursuit-il sans en révéler davantage sur le numéro d’ouverture.

Si les deux complices sont stressés, ils ne le laissent pas transparaître. Il faut dire qu’ils ont relevé le défi avec brio pour le 20e Gala l'an dernier. Leur performance leur a même valu le trophée de la meilleure animation en humour aux prix Gémeaux, trophée qu’ils se disputent d’ailleurs dans la publicité du Gala.

Pour le 21e Gala, la pression de succéder à Pierre Morency est tombée, de même que les contraintes de l’édition anniversaire. Le tandem a aussi réalisé qu’un gala, ce n’est qu’un gala. « On ne fait pas des opérations à coeur ouvert », lance Pierre à titre de comparaison.

C’est ce qu’on veut, c’est un gala « le fun ». On est des gens moqueurs, mais on est quand même des gens festifs, rassembleurs. On veut que ça soit un gros « party ». Pierre Hébert, coanimateur du Gala Les Olivier

Mike Ward, un incontournable

Depuis quelques années, les converses ne manquent pas dans le milieu de l’humour. Cette fois-ci, c’est celle entourant Mike Ward qui risque de faire jaser.L'humoriste a été débouté il y a moins de deux semaines par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Jérémy Gabriel. Il devra verser au jeune homme 35 000 $ pour s’être moqué de son handicap sur scène.

Le tandem Laprise-Hébert n’aura pas d’autre choix que d’aborder le sujet puisque Mike Ward est en nomination dans quatre catégories et sera présent dimanche.

On va l’aborder avec notre genre, notre style d’humour , souligne Pierre. On va le souligner, mais on ne va lancer de ballon à personne , renchérit Philippe.

Les deux humoristes tiennent surtout à mettre de l'avant les bons coups de leurs collègues. Après tout, c'est un gala et des prix seront décernés.

Le 21e Gala Les Olivier aura lieu dimanche soir dès 20 h et sera diffusé en direct sur ICI Télé.

Avec les informations de Catherine Richer