Polytechnique 30 ans plus tard : Sherbrooke se souvient

Ce funeste 30e anniversaire a un caractère particulier cette année. En guise de solidarité, quatorze universités canadiennes ont éclairé le ciel avec un faisceau de lumière blanche vers 17 h 15, heure à laquelle est survenu le drame, le 6 décembre 1989.

En 1989, Nathalie Beaulieu poursuivait sa maîtrise en génie à l’Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, elle a fait spécialement le déplacement de Montréal pour se joindre à la cérémonie, à l’UdeS.

C’est un événement vraiment tragique. On ne s’habitue jamais à des tueries et des attentats. Nathalie Beaulieu, ancienne étudiante en génie à l’Université de Sherbrooke.

Maintenant, [les tueries], on en entend parler beaucoup plus. Il y en a souvent aux États-Unis. On connaît le phénomène de la radicalisation un peu mieux. Mais à l’époque, on était complètement sidérés, on ne comprenait pas , se remémore celle qui est désormais chercheuse et consultante en adaptation aux changements climatiques.

« Ça nous a tous affectés »

En plus, c’était un acte de violence contre les femmes, qui visait les femmes qui étudiaient en génie. Nous, même si on n’était pas à Polytechnique et qu’on était ici, à Sherbrooke, on se sentait visées en quelque sorte comme femmes étudiantes , continue-t-elle.

Ça nous a tous affectés, filles comme garçons. Nathalie Beaulieu, ancienne étudiante en génie à l’Université de Sherbrooke.

Comme pour beaucoup de personnes, la tuerie de Polytechnique a changé sa perception du monde. Peut-être que j’étais un petit peu naïve, un peu comme si je vivais dans le pays des licornes , dit-elle.

Pour elle, il lui était difficile d’imaginer que quelqu’un lui voulait du mal. Ça ne m’était jamais arrivé à l’idée que quelqu’un puisse se sentir menacé par mon épanouissement, par mon émancipation et par celle de mes amies , souligne Nathalie Beaulieu.

Au Québec, l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec à Rimouski ont participé aux cérémonies de commémoration.

D’autres cérémonies ont aussi eu lieu à Halifax, Toronto, Moncton , Winnipeg, Edmonton et Vancouver, notamment.