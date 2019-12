Des pétrolières canadiennes s’exilent au Texas

Des compagnies albertaines du secteur pétrolier déplacent leurs activités aux États-Unis pour tenter de survivre à un contexte d’affaires plus morose au Canada.

Pour Dan Hoffart, le président de l’entreprise Citadel Drilling, à Calgary, la décision n’a pas été facile, mais elle était nécessaire.

Il y a deux ans, il a choisi de transférer ses installations de forage de Nisku au Texas parce que le travail manquait. Une décision compliquée et coûteuse, mais qui en valait la peine. Chaque appareil de forage a nécessité une cinquantaine de camions pour le transport et a coûté 1 million de dollars à déplacer.

Dan Hoffart est persuadé que, si son entreprise était restée au Canada, elle n’aurait pas survécu.

La compagnie aurait cessé d’exister. Il n’y avait pas assez de travail pour la faire fonctionner. Dan Hoffart, président de Citadel Drilling

Ses six appareils de forage sont désormais installés dans le bassin permien, qui couvre une partie de l'ouest du Texas et du sud-est du Nouveau-Mexique.

Le président de Citadel Drilling, Dan Hoffart, a transféré ses plateformes pétrolières au Texas. Photo : Radio-Canada

Je suis né en Alberta. Ma famille et celles de mes employés sont ici , dit-il.

Ce n’était pas une décision facile, mais ce n’était pas un caprice, c’était nécessaire pour survivre. Dan Hoffart, président de Citadel Drilling

Son entreprise n’est pas un cas particulier, estime Mark Salkeld, qui a 35 ans d’expérience dans l’industrie et qui a été le président de l’Association des services pétroliers du Canada.

Le cas de Citadel Drilling est loin d’être unique , dit-il.

Les entreprises déménagent aux États-Unis parce que c’est là qu’il y a des occasions. Mark Salkeld, analyste pétrolier

C’est une chose intelligente à faire si on veut rester en affaires et survivre.

Citadel Drilling a choisi d'exporter ses appareils de forage au Texas. Photo : Citadel Drilling

Il y a quelques semaines, la pétrolière Encana a annoncé qu’elle transférait son siège social au sud de la frontière. Precision Drilling, une des plus importantes compagnies de forage canadiennes a aussi envoyé 65 de ses installations de forage aux États-Unis.

L'avantage texan

Le Texas présente plusieurs avantages. Le climat permet d’y travailler toute l’année, le taux de change favorise les entreprises canadiennes qui peuvent aussi y facturer des tarifs plus élevés. L’environnement réglementaire moins contraignant change également bien des choses.

Le Canada s’impose un ralentissement économique par les politiques en place , estime Dan Hoffart, qui dénonce notamment les modifications du gouvernement Trudeau dans les grands projets d’évaluations environnementales.

Selon lui, le Canada perd ainsi une expertise précieuse, car ce sont souvent ses meilleurs produits qui réussissent à percer aux États-Unis.

Seules les entreprises avec une plus-value ou qui arrivent à se démarquer par leurs services techniques ou professionnels ont réussi à se tailler une place. Cela désavantage le Canada sur le marché global parce que l’expertise technologique quitte [le pays] pour d’autres marchés , ajoute Dan Hoffart.

Mark Scholz, le président de l'Association canadienne des entrepreneurs en forage pétrolier renchérit. Il note que les appareils les plus modernes peuvent coûter plus de 25 millions de dollars et que, actuellement, les rendements financiers dans l'Ouest canadien ne sont pas assez élevés.

Les installations de forage qui partent, ce sont souvent celles à la plus fine pointe de la technologie , dit-il.

Une fois qu’elles ont été transférées, je doute qu’elles reviennent. Le Canada va devoir vivre avec un manque de talent et d'équipement , ajoute Mark Scholz.

Avant la chute des prix du pétrole en 2014, il y avait environ 900 installations de forage dans l'Ouest canadien. Il y en a actuellement environ 550 et, comme près de la moitié sont actives, Mark Scholz s'attend à ce que d’autres soient transférées aux États-Unis.

