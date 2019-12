Le Parlement jeunesse fransaskois débarque à Regina

Le Parlement jeunesse fransaskois est de retour cette année à Regina pour une 24e année. Jusqu'à dimanche, des jeunes de 14 à 25 ans ont l’occasion de s'immiscer au coeur des rôles de député, de président de la Chambre, de chef de l’opposition, de premier ministre de la Saskatchewan et de plusieurs autres.

Rebekah Dagenais, une élève de l'École canadienne-française de Saskatoon, en est à sa troisième participation au Parlement jeunesse fransaskois.

Celle qui sera leader de la Chambre cette fin de semaine admet qu'elle a consacré beaucoup de travail à la planification de cet événement, mais que c'est ce qui crée une belle atmosphère.

Les gens qui sont là sont tous super passionnés et intéressés, ce qui crée de vraiment beaux débats, puis des belles expériences. Rebekah Dagenais, leader de la Chambre, Parlement jeunesse fransaskois 2019

Pendant la simulation parlementaire, les jeunes exercent leur talent d’orateur et de débatteur sur les bancs de l’Assemblée législative à Regina, à l’occasion de la séance ouverte au public, organisée par l’Association jeunesse fransaskoise (AJF).

À lire et à écouter aussi : Compte-rendu du 23e Parlement jeunesse fransaskois (2018)

Entrevue avec trois participants du Parlement jeunesse fransaskois 2019 à l'émission Pour faire un monde

Tout au long de la fin de semaine, les participants débattent de quatre projets de loi fictifs. Ces projets de loi concernent des sujets sérieux comme la gratuité de l’éducation postsecondaire ou l'interdiction des zoos.

Dans le but de mettre les participants plus à l'aise et de détendre l'atmosphère, un projet de loi sur le port de chaussettes dans les sandales sera également débattu en Chambre.