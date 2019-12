La vaccination contre la grippe en hausse au Bas-Saint-Laurent

La campagne de vaccination contre la grippe a eu plus de succès cette année que l'an dernier au Bas-Saint-Laurent. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), plus de 21 000 personnes ont reçu le vaccin jusqu’à maintenant.

L'accessibilité de cette vaccination est entre autres rendue possible par la prise de rendez-vous en ligne. Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , 70 % des personnes vaccinées cette année ont pris leur rendez-vous en ligne, contre 30 % au téléphone.

Par rapport à l'an dernier, on a vacciné très certainement davantage de gens. Toutefois, nos données sont en train d'être compilées. Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique pour le CISSS Bas-Saint-Laurent

La clientèle vulnérable, qui peut recevoir le vaccin gratuitement, inclut les femmes enceintes, les malades chroniques, les personnes de 75 ans et plus et les gens en contact avec des enfants de zéro à six mois.

Lucette Proulx se fait d’ailleurs vacciner tous les ans.

Je suis avec des jeunes bébés et tout ça, ça fait qu' à mon âge, c'est important d'avoir le vaccin. Lucette Proulx

Il est impossible pour l’instant de déterminer l’efficacité du vaccin cette année. S’il contient les souches du virus qui sont en circulation, il pourrait toutefois permettre aux personnes vaccinées d'éviter la grippe ou de mieux la combattre.

En général, on considère que nos vaccins couvrent de 50 à 70 % d'efficacité quand c'est une bonne année. Toutefois, il y a des gens qui peuvent avoir la grippe, même si elles ont été vaccinées, mais le vaccin les aide à avoir moins de symptômes, c'est moins sévère , explique le Dr Leduc.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent tient généralement jusqu'à 11 jours de clinique de vaccination massive sur le territoire de Rimouski. La période de vaccination tire toutefois à sa fin.

Pour les retardataires, il est encore possible de prendre un rendez-vous pour se faire vacciner au CLSC.