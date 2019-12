Un cadeau de Noël pour les Aigles Bleus

Les Aigles Bleus de l'Université de Moncton reçoivent du renfort inattendu pour la fin de la saison de hockey masculin. L'attaquant originaire de Dieppe, Alex Noël, effectue un retour aux études et au jeu après une absence de trois ans et demi. Un atout important pour l'équipe.

Alex Noël a participé à son premier entraînement avec le Bleu et Or, jeudi après-midi. C'était le fun de faire mon retour! Le rythme est bon avec l'entraîneur Judes Vallée.

On peut parler d'un retour aux sources pour lui.

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l'Acadien a joué à Val d'Or, à Gatineau et à Charlottetown, de 2008 à 2012.

Alex Noël a joué pour trois équipes en quatre ans dans la LHJMQ, dont le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : LHJMQ

Puis, Alex Noël a porté les couleurs des Aigles Bleus de 2012 à 2016. Il lui reste donc une saison d'admissibilité au Sport universitaire de l'Atlantique.

Alex Noël, à gauche, garde d'excellent souvenirs de son passage avec les Aigles Bleus. Ici, on le voit, de gauche à droite, avec Pier-Antoine Dion, Alex Émond et Adrien Lemay. Photo : Université de Moncton

Après son baccalauréat en gestion des opérations en 2016, Alex Noël a évolué au hockey senior en plus de participer à la Coupe Allan, le championnat national de cette catégorie.

Le retour à l'université va demander un peu d'ajustement pour le Dieppois âgé de 27 ans. Tout est une question de synchronisme.

Ce n'était pas si pire que ça, lance-t-il. Je m'entraîne tout le temps depuis longtemps. L'ajustement est plutôt sur la capacité de faire des passes et sur les tirs. Ça peut prendre un peu de temps à m'y remettre. Mais, je vais bien me rattraper.

J'ai 27 ans! Je ne suis pas vieux, mais je suis plus âgé que les autres joueurs de l'équipe! Alex Noël

Alex Noël est le père de Louis, âgé de 4 mois. On le voit ici avec sa conjointe, Joline Richard, ancienne des Aigles Bleues au volleball. Photo : Alex Émond et Joline Richard

Alex Noël est aussi le père d'un petit garçon de quatre mois. Je peux avoir l'occasion de porter l'uniforme des Aigles Bleus devant mon fils, souligne l'heureux papa. Il ne s'en souviendra peut-être pas! Mais, ce sera plaisant de dire que j'ai pu compléter ma carrière universitaire à la suite de la naissance de mon fils.

Un concours de circonstances

C'est une malchance qui le ramène au nid des Aigles. Mis à pied lors de compressions, il s'est dit que cette période de transition pouvait être une bonne occasion de terminer sa maîtrise en environnement. Il ne lui reste que la rédaction de sa thèse sur le secteur forestier.

Tant qu'à être aux études , mentionne Noël, j'ai approché l'entraîneur pour lui dire que j'étais de retour à l'université et que, s'il avait besoin d'un attaquant, j'étais prêt à offrir mes services.

Une offre sur laquelle Judes Vallée a sautée. C'est un travaillant qui va beaucoup nous aider, lance le mentor du Bleu et Or. Il a de l'expérience, de la maturité et son leadership sera apprécié.

Judes Vallée est l'entraîneur-chef des Aigles Bleus depuis juin 2017. Photo : Radio-Canada

L'Université de Moncton occupe la 4e position au classement du SUA avec 8 victoires en 18 parties.

Vallée et Noël n'ont pas encore discuté du rôle à jouer d'ici la fin de la saison. On continue avec les entraînements et on verra bien, explique Alex Noël.

Conclure un chapitre en beauté

J'ai passé quatre belles années avec les Aigles, rappelle-t-il. J'ai réellement aimé mon expérience ici. On dirait que, quand tu passes trois ans et demi sans hockey, tu t'ennuies un peu de ça! Le hockey universitaire, c'est une période excitante de la vie.

Il est de retour pour une demi-saison, donc, il profitera de chacune des parties et de chacun des entraînements.

Je voulais retourner pour la maîtrise, c'est la première étape. Ce "morceau de papier" va me suivre toute ma vie , mentionne l'attaquant acadien.

Noël a hâte de renouer avec la compétition: son premier match aura lieu à Edmundston, pour une rencontre hors-concours contre l'Université de Windsor, le 28 décembre.

Son retour officiel aura lieu le 3 janvier contre Saint-François-Xavier, le 3 janvier, à Antigonish. Il portera le numéro 23 au lieu du 22 qu'il avait de 2012 à 2016. Le 22 est attribué à Vincent Deslauriers présentement.