Tempêtes et fermeture de routes : des actions coordonnées dans la Mitis

Les MRC de La Mitis, les Municipalités de la région et la Sûreté du Québec souhaitent sensibiliser les citoyens aux fermetures de route lors de tempêtes hivernales.

La MRC ainsi que les Municipalités de Sainte-Luce-sur-mer, de Sainte-Flavie, de Mont-Joli et de Saint-Anaclet-de-Lessard se sont concertées pour coordonner la fermeture des routes municipales lors de tempêtes hivernales.

Une page Facebook sera ouverte pour annoncer, s’il y a lieu, les fermetures du 2e et du 3e rang. Cette initiative devrait aider les usagers de la route à planifier leurs déplacements lors d’intempéries. Les maires et le préfet de la MRC de La Mitis invitent la population à s'abonner à la page et à la partager.

Les municipalités souhaitent aussi rappeler aux automobilistes qu'il est important de respecter les barrières de fermeture de route. Contrevenir à cette consigne peut valoir une amende de 350 $ plus les frais aux automobilistes délinquants.

La mairesse de Sainte-Luce, Maïté Blanchette-Vézina, rappelle que la première recommandation est d'éviter de prendre la route en cas de dégradation routière.

Elle conseille aux gens qui doivent prendre la route de prévoir un plan B au cas où le mauvais temps entraînerait des fermetures. Maïté Blanchette-Vézina indique que les gens pourront aussi, dans ces cas-là, contacter leur Municipalité qui pourra les référer à un centre d’hébergement.

Dans l'ordre, les maires de Saint-Anaclet-de-Lessard et de Mont-Joli, la mairesse de Sainte-Luce, le maire de Sainte-Flavie, le préfet de la MRC de La Mitis et l'agent Lebel de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada

Selon la mairesse de Sainte-Luce, ces mesures de prévention aideront à améliorer la sécurité des citoyens, mais aussi à celle du personnel des services d'urgence.

Avec les informations de Shanelle Guérin