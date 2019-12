L'Atlantique commémore les 14 femmes tuées à Polytechnique en 1989

L’Université de Moncton et l'Université Dalhousie comptent d’ailleurs parmi les 14 universités choisies pour participer au 30e anniversaire de l’attentat antiféministe du 6 décembre 1989.

À partir de son campus de Moncton, l’U de M a illuminé le ciel dès 17 h 30 au nom des 14 victimes.

Des marches silencieuses ont aussi eu lieu aux campus de Moncton et de Shippagan en après-midi.

Roxanne Roy, qui a vécu de près la violence des hommes faite aux femmes, a accepté la présidence d'honneur de l’événement au campus de Shippagan.

Le campus d’Edmundston a tenu une cérémonie en matinée.

Il est grand temps d’éradiquer la violence et la discrimination auxquelles les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre font face.

Une cérémonie devant une salle comble au Musée canadien de l'immigration de Halifax a eu lieu vendredi matin pour rendre hommage aux 14 femmes assassinées.

Politiciennes, Autochtones, immigrantes, étudiantes, policières, et autres, ont pris la parole à Halifax pour dénoncer la violence faite aux femmes.

Pendant la cérémonie, des femmes de différents horizons se sont succédées pour offrir des témoignages sur les avancées effectuées depuis la tragédie, mais aussi pour faire état du travail qu'il reste à faire pour atteindre l'égalité.

Avant d'observer une minute de silence, 14 étudiantes en génie de l'université Dalhousie ont rendu hommage aux 14 femmes assassinées le soir du 6 décembre 1989.

Elles étaient à la même place que moi. On est prêts à finir l'école, à rentrer au travail, et elles avaient des carrières très brillantes. Et quelqu'un de jaloux a détruit leur chance à un futur. C'est vraiment triste, mais je suis déterminée à ne jamais voir quelque chose comme ça encore.

Lauren Turner, étudiante en cinquième année de génie chimique à l'Université Dalhousie