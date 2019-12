Huttopia retire son projet de camping sur l'île d'Orléans

Le projet de camping de luxe qu'envisageait l'entreprise française Huttopia, sur l'île d'Orléans, est abandonné, selon ce que Radio-Canada a appris que. Une « décision d'affaires » prise alors que les délais s'allongent, six ans après le début des premières démarches.

L'information obtenue de diverses sources a été confirmée vendredi par Raymond Desjardins, promoteur du projet et ancien dirigeant de la Société des établissements de plein air du Québec.

Espaces de villégiature Huttopia, propriété de M. Desjardins en partenariat avec l'entreprise française, n'a pas renouvelé son entente avec les Scouts du District de Québec.

Afin d'avancer le projet, les parties s'étaient mises d'accord sur un bail emphytéotique qui aurait permis à Huttopia d'aménager son site de villégiature sur les terrains appartenant aux scouts.

Nous avons signifié à nos partenaires qu’on n'avait pas l’intention de poursuivre dans les conditions actuelles , a fait savoir M. Desjardins.

Une habitation type d'un village Huttopia Photo : Huttopia

Ces conditions actuelles sont multiples. D'une part, le dossier traîne toujours à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

En vertu du zonage, Huttopia aurait eu besoin d'une approbation de la Commission pour obtenir le droit d'utiliser les terrains pour un usage autre qu'agricole. Après des audiences tenues plus tôt cette année, le dossier est toujours en analyse.

S'ajoutent des études de foresterie et environnementales, ainsi que des démarches auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec, l'île d'Orléans étant un site patrimonial.

Les délais se sont vraiment accumulés et ça devient problématique. Raymond Desjardins, promoteur du village Huttopia

Nous, pendant ce temps-là, on continue d'injecter des fonds et on continue à faire des études, des analyses. Il y a des coûts rattachés à ça , a-t-il ajouté.

Le village de la pointe d'Argentenay aurait compté 95 tentes de type bois et toile, dont 75 auraient été munies d'une salle de bain.

Contestation citoyenne

D'autre part, un groupe de citoyens s'est formé pour contester le projet. Ils ont déposé une poursuite contre la MRC de L'Île-d'Orléans, la municipalité de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans ainsi que les Scouts du District de Québec.

La Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la pointe d'Argentenay allègue que le village Huttopia contreviendrait à la réglementation municipale.

Raymond Desjardins, qui salue la collaboration de la MRC et des scouts dans le dossier, se garde de critiquer les citoyens, précisant qu'ils ne sont pas la cause centrale de cette « décision d'affaires ».

Le promoteur ne ferme pas la porte à revenir à la charge dans le futur. Nous sommes toujours convaincus que c’est un excellent projet , a-t-il répété à plusieurs reprises.

La MRC a préféré ne pas commenter la décision d'Huttopia.