Les conseils à suivre pour éviter les problèmes aux points de contrôle

Environ trois millions de voyageurs passent par l'aéroport de Toronto pendant les fêtes. Photo : Radio-Canada / ELVIS NOUEMSI NJIKE

Les objets à éviter

Christine Langlois de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), cite les objets qu’il faut éviter d’avoir aux points de contrôle afin que le passage se fasse avec fluidité : Les imitations d'armes à feu et les munitions, même si ce sont des jouets, on va éviter de les avoir dans les bagages à main. On vous recommande aussi d'éviter les grands contenants de gels ou de liquides, par exemple les crèmes pour le corps, ou du Nutella. Sans oublier les poudres inorganiques.

Elle précise aussi que les liquides en bagages à main sont limités à des contenants de 100 ml.

Du cannabis Photo : Radio-Canada / Pascal Coudé

Peut-on voler avec du cannabis ?

Il est permis de voyager avec du cannabis à l'intérieur du Canada. Cela dit, il est interdit d’en posséder à bord d’un vol international, même si la destination visitée légalise la consommation de cannabis.

Il est légal de transporter du cannabis, rappelle Christine Langlois, mais qu’il y a des règles à respecter. Une limite de 30 g est fixée pour le cannabis récréatif. Si le produit est utilisé à des fins médicales, il est permis d’en transporter jusqu’à 150 g.

Un passage passe au contrôle de sécurité à l'aéroport. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Des conseils pratiques

Certains réflexes sont à éviter avant de prendre l’avion, comme le fait d'emballer ses cadeaux avant l'étape des points de contrôle.

Il est aussi recommandé d’arriver à l’avance à l'aéroport, compte tenu du nombre important de voyageurs pendant cette période.

Pour plus de détails, les passagers peuvent télécharger une application mobile de l’ACSTA, disponible sur iPhone et Android.

Pendant la période des fêtes de Noël, environ trois millions de passagers transitent par l'aéroport Pearson de Toronto.