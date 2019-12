Pas de changement à la peine du triple meurtrier gatinois Shakti Ramsurrun

Après avoir été reconnu coupable de deux meurtres prémédités et d'un meurtre non prémédité, M. Ramsurrun avait été condamné en 2017 à trois peines à purger de manière concurrente.

Or, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) demandait à la Cour d'appel de rendre ces peines consécutives et de porter à 35 le nombre d'années que M. Ramsurrun devrait attendre avant de pouvoir présenter une demande de libération conditionnelle.

Dans leur jugement rejetant cette requête, les trois juges de la Cour d'appel concluent que le juge de première instance, Éric Downs, a pris une décision « fortement motivée » et qu'il n'existe aucun fondement qui pourrait justifier leur intervention.

Avec les informations de Pascale-Marie Dufour