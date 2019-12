Winnipeg commémore la tuerie de Polytechnique

À 10 heures, la mort des 14 femmes survenue le 6 décembre 1989 a été commémorée lors d’une cérémonie à la chandelle et un moment de silence, au pied du grand escalier du palais législatif.

Alors que le temps passe et que la mémoire de ce jour horrible s’estompe, il est important de rappeler la vie de ces 14 femmes qui ont été assassinées le 6 décembre 1989, des femmes qui ont été spécifiquement ciblées et tuées parce qu’elles étaient des femmes , a déclaré la ministre responsable de la Condition féminine, Cathy Cox.

Trente années ne peuvent pas réduire cette perte, ni l’impact de cette tragédie sur notre nation, a-t-elle ajouté. J’exhorte les Manitobains à saisir cette occasion pour réfléchir au sujet de la violence faite aux femmes dans notre société et se souvenir que des femmes et des filles font face tous les jours à la violence sexiste et sexuelle.

Cette cérémonie, à laquelle participait l’ensemble de tambours du North End Women’s Centre’s Buffalo Gals, a aussi rendu hommage à la mémoire des 11 femmes mortes de façon violente au Manitoba cette année.

L’Université de Saint-Boniface a aussi commencé sa cérémonie de commémoration par une invocation au son du tambour. Quatorze cierges ont été allumés à la mémoire des victimes de la tuerie en 1989.

À l’Université du Manitoba, la Faculté de Génie et la Société de génie civil de l’Université du Manitoba ont dévoilé un Mur du souvenir, en mémoire des 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie à l’École polytechnique.

La Faculté d’ingénierie de l'Université du Manitoba a rendu hommage aux 14 victimes de la tuerie de Polytechnique. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Les 14 victimes : Geneviève Bergeron Hélène Colgan Nathalie Croteau Barbara Daigneault Anne-Marie Edward Maud Haviernick Barbara Klucznik-Widajewicz Maryse Laganière Maryse Leclair Anne-Marie Lemay Sonia Pelletier Michèle Richard Annie St-Arneault Annie Turcotte

L’événement mettait aussi en lumière les 16 jours de militantisme contre la violence sexuelle et sexiste ainsi que la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

Avec les informations de Patrick Foucault, Sophie Pelletier et CBC