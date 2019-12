Le Comité du pont d'Inkerman espère une reconstruction d'ici 2022

Le vieux pont de bois, détruit par un incendie criminel le 14 septembre 2017, était beaucoup utilisé par les amateurs de motoneige et de VTT et par les cyclistes et les marcheurs.

Le comité est encouragé, d'autant plus que le député et vice-premier ministre Robert Gauvin a indiqué en fin de semaine dernière sur les ondes de la station de radio CKRO que 200 000 $ seront injectés dans la conception et les plans du nouveau pont.

Glenda Robichaud, présidente du Comité du pont d'Inkerman Photo : Radio-Canada / René Landry

On est très heureux de cette annonce-là , exprime Glenda Robichaud, présidente du comité. C'est un beau cadeau de Noël qui finit bien l'année. Aussi, notre plan de trois ans, qu'on avait proposé au gouvernement, a été accepté. Au moins, on a une confirmation d'un montant de 200 000 $ pour faire les plans du nouveau pont.

D'ici la reconstruction du pont, plusieurs étapes sont encore nécessaires.

C'est certain que c'est un long processus , reconnaît Glenda Robichaud. Mais, il y a beaucoup de coupures autour de nous. Que monsieur Gauvin annonce qu'il va y avoir un pont, qu'il y a un budget pour ça, qu'il croit en nous et qu'il va apporter des choses pour notre région aux niveaux économique et touristique, c'est une excellente nouvelle.

Le pont cyclable enjambant le lac Inkerman sur le réseau cyclable de la Péninsule acadienne. Plusieurs témoins étaient sur les lieux. Photo : Radio-Canada / René Landry

Glenda Robichaud pense que si tout se passe bien, il devrait y avoir une coupe de ruban pour inaugurer le nouveau pont en 2022.