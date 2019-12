Alanis Morissette et Jimmy Fallon surprennent les gens dans le métro de New York

L’animateur du Tonight Show, Jimmy Fallon, a une fois de plus réussi un coup d’éclat pour son émission. En duo avec la chanteuse canadienne Alanis Morissette, il a offert une prestation musicale incognito dans le métro de New York.

Alanis Morissette, coiffée d’une perruque blonde et d’un chapeau imposant, et Jimmy Fallon, arborant pour sa part une fausse barbe fournie, ont d’abord interprété Little Drummer Boy, un cantique de Noël connu en français sous le titre L’enfant au tambour.



Ce n’est qu’à la fin de cette pièce que les deux artistes ont retiré leur déguisement pour surprendre les quelques personnes qui s’étaient d’abord arrêtées sur le quai du métro pour écouter la première chanson.

Évidemment, cette surprise a attiré une foule d’autres curieux et curieuses. Le duo a donc enchaîné en jouant le plus grand succès d’Alanis Morissette, You Oughta Know, une pièce phare lancée en 1995.