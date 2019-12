Inauguration du Château Bellevue à Shawinigan

La résidence pour aînés Le Château Bellevue a été inaugurée jeudi à Shawinigan. Le projet a eu son lot de défis et de controverses.

C’est une construction de 10 étages située au centre-ville de Shawinigan qui a ouvert ses portes cette semaine. Elle est destinée à recevoir la population des retraités actifs de la ville.

Pour les accueillir, 316 unités ont été construites. Les propriétaires du Château se félicitent d’avoir déjà atteint un taux de réservation de 70%.

60 millions de dollars d’investissements

Une cinquantaine d’employés vont y travailler à temps plein. Et près de 60 millions de dollars ont été investis dans le projet, majoritairement dans les équipements et les espaces communs. En effet, près de la moitié du complexe est réservé pour les activités de groupe (piscine ou allée de bowling).

Les propriétaires du Château Bellevue affirment s’être inspirés d’études novatrices pour bâtir des environnements plus modernes. Par exemple, les futurs résidents n'auront pas de rampe dans les corridors pour s'aider à marcher. On indique que c'est meilleur pour la posture et pour marcher, tout en empêchant la propagation des virus.

Les résidents du Château Bellevue ont accès à uns piscine et à des équipements sportifs. Photo : Radio-Canada

Un projet nécessaire, selon le maire de Shawinigan

Le projet a eu son lot de défis comme la décontamination des sols. Il a aussi suscité quelques mécontentements de la part de citoyens de Shawinigan qui n'étaient pas convaincus par l'idée de voir une grande tour de 10 étages être bâtie au centre-ville.

Mais pour Michel Angers le maire de Shawinigan, ce genre d'endroit était nécessaire dans la région. On avait un certain nombre de retraités qui partaient pour la ville voisine, Trois-Rivières, et qui souhaitent rester ici. Ces infrastructures vont leur offrir ce qu’ils cherchaient.

Mon objectif, c’est de garder mes citoyens ici. Michel Angers, maire de Shawinigan

Vue depuis l'une des 316 unités de la résidence. Photo : Radio-Canada

Une installation en plusieurs étapes

Pour l'instant, seules les personnes autonomes peuvent séjourner au Château Bellevue. Deux autres phases devraient suivre : la prochaine pourra accueillir les couples, et la dernière s’ouvrira aux soins de longue durée.

Tous les travaux devraient être terminés au printemps.

D’après le reportage d’Anne-Andrée Daneau.