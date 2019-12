3 semaines pour recruter 12 enseignants, un défi au Nouveau-Brunswick

Des écoles manquent d’enseignants ou de suppléants à plusieurs endroits, notamment à Fredericton, Saint-Jean et Sainte-Marie-de-Kent.

Ce sont la plupart d’eux autres des contrats [...] pour le reste de l’année scolaire ou bien des postes de suppléance à long terme. Nos listes de suppléance également, nous avons encore besoin de recruter davantage de suppléants , précise la directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau

Les districts scolaires ont diverses stratégies de recrutement, mais la pénurie de personnel se fait sentir malgré tout.

Depuis trois ans, nous vivons la même situation, puis même si on met des initiatives de recrutement, on a même une [personne au recrutement] embauchée à temps plein, on se promène partout au Canada, même outremer pour faire du recrutement, et on se retrouve avec une pénurie de personnel , explique Monique Boudreau.

Le district scolaire manque aussi de chauffeurs d’autobus scolaires et de concierges, souligne-t-elle, et il demande l'aide du gouvernement.

On collabore avec le ministère de l’Éducation. On essaie d’inciter aussi le gouvernement à émettre des incitatifs et des stratégies aussi. On nous dit que ça s’en vient. On a besoin de stratégies de recrutement à long terme , ajoute Monique Boudreau.

Radio-Canada tente d'obtenir des commentaires du ministre de l'Éducation.

Avec les renseignements de Michel Corriveau