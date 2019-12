Kathleen Wynne : la première femme sur les murs de Queen's Park

Kathleen Wynne utilise les mots « étrange et bizarre » lorsqu'elle pense au dévoilement de son portrait. Mais l'inconfort de se voir en peinture est supplanté par la fierté d'être la première femme installée sur les murs de l'Assemblée législative ontarienne : Chaque fois que je vois un groupe d'écoliers [en visite], je veux leur dire qu'il y aura bientôt une femme sur le mur. C'est vraiment important pour moi que les jeunes filles se voient reflétées. C'est ça l'urgence.

Je serai la première femme sur ces murs. Kathleen Wynne, ancienne première ministre

Kathleen Wynne a rencontré cinq artistes avant d'arrêter son choix sur la Torontoise Linda Kooluris Dobbs. Les services de la portraitiste avaient aussi été retenus par le libéral David Peterson, qui a été premier ministre de l'Ontario de 1985 à 1990.

Le portrait officiel de David Peterson le montre sous un air décontracté, avec la cravate desserrée et les manches de sa chemise roulées. Photo : Radio-Canada

Je voulais quelqu'un qui puisse capturer mon expression et j'espère que les gens trouveront que c'est réussi , explique l'ex-première ministre. Pour ce qui est du décor et des éléments personnels qui seront inclus dans la peinture, Kathleen Wynne veut préserver la surprise pour le dévoilement. Elle confie cependant qu'une petite place a été réservée à ses souliers de course, symbole de sa ténacité et de sa vigueur.

Quelques primeurs sur le portrait

De mai à septembre, l'artiste Linda Kooluris Dobbs a passé entre six et sept heures par jour à travailler sur le portrait de la politicienne. Elle se dit fière du résultat, mais surtout comblée par la réaction de Kathleen Wynne lorsqu'elle s'est vue en peinture pour la première fois. Elle m'a dit : "mon Dieu! Le détail, c'est tout ce que j'ai rêvé que ça pouvait être" , raconte Linda Kooluris Dobbs. Elle décrit le tableau comme une oeuvre vivante, mais féminine en même temps .

Le portrait va se démarquer de ceux des autres premiers ministres parce qu'il est très lumineux. [..] Il est aussi très féminin. Linda Kooluris Dobbs, artiste

Dans le portrait, l'ex-première ministre se tient debout. Elle porte une robe et tient ses lunettes dans ses mains. Les couleurs pastelles sont dominantes. Dans la pièce se trouve un tapis oriental, cher à Kathleen Wynne, avec plein de couleurs et plein de motifs, qui étaient difficiles à exécuter , se souvient l'artiste. Le portrait contient aussi plusieurs photographies de la famille de la politicienne, ses petits-enfants et sa conjointe, notamment.

Au-delà de la partisanerie

Tradition oblige, c'est le premier ministre progressiste-conservateur actuel qui présidera la cérémonie de dévoilement du portrait officiel. Doug Ford et Kathleen Wynne sont plutôt comme chien et chat, mais la députée libérale est d'avis que les deux politiciens laisseront la partisanerie de côté pour cette occasion spéciale. Doug Ford et moi, nous ne nous entendons sur rien, vraiment. Mais il est le premier ministre et la fonction est plus importante que la personne , indique la députée.