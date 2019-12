La grande liste musicale pour accompagner votre temps des Fêtes

La période des Fêtes est l'occasion d'écouter de la musique festive classique, mais aussi de découvrir de nouvelles chansons. Photo : iStock

Que ce soit pour un souper de Noël en amoureux ou en famille, pour un 5 à 7 au boulot, pour vous accompagner dans l'emballage des cadeaux, ou pour faire de la route, il y a de la musique de Noël pour vous. Bien sûr, cette sélection est incomplète et chacun d'entre nous avons nos préférences musicales, car les goûts, ça ne se discute pas. Cela étant dit…

Les classiques

Maryse Letarte, l’album Des pas dans la neige

Sorti en 2008, il s’agit d’un vrai de vrai classique de Noël de l’ère moderne signé par la Québécoise Maryse Letarte, surtout la pièce Boom Boom.

Mariah Carey, All I want for Christmas is you

Une pièce enjouée, énergique qui donne envie de danser. Ne boudons pas notre plaisir!

Bing Crosby, Merry Christmas - Frank Sinatra, l'album Ultimate Christmas- Elvis Presley, l'album Christmas Duet

Triple égalité pour un Noël de « crooner ». Le jazz est toujours le bienvenu pour une soirée tranquille qui réchauffe la maison. Notons la présence de la reine du country québécois, Renée Martel, sur le disque d’Elvis Presley, Christmas Duet.

Céline Dion, l'album These Are Special Times

La pièce The Prayer, en duo avec Andrea Bocelli, est particulièrement grandiose. Elle a même gagné le Golden Globe de la meilleure chanson originale en 1998 pour le film Quest for Camelot.

John Lennon, Yoko Ono et le Plastic Ono Band, Happy Xmas (War is over) et Band Aid, Do They Know It’s Christmas?

Une double égalité pour ces deux chansons portant un message social.

Beau dommage, 23 décembre - Paul et Paul, C’est Noël - Bundock, Falalala - Le Boum Ding Band, Le Père Noël, c’t’un Québécois

Des chansons classiques de chez nous avec une tournure comique dans certains cas, mais elles n’en sont pas moins intéressantes pour autant!

Vince Guaraldi Trio, l'album A Charlie Brown Christmas

Cet album est souvent cité comme l’un des classiques préférés du temps des Fêtes.

Sortir des standards

She & Him, l'album A Very She & Him Christmas

She & Him est un duo formé par l’actrice Zooey Deschanel et le musicien M. Ward. Ensemble, ils proposent un disque de classiques avec une relecture épurée, planante et envoûtante.

3 Gars su'l Sofa et The Killers, pour l’ensemble de leurs chansons de Noël respectives

Le groupe québécois a produit au fil du temps des bijoux de chansons de Noël amusantes, touchantes et terriblement accrocheuses, tout comme le groupe américain The Killers. Dans les deux cas, il s’agit de compositions originales, et on ne se prend pas au sérieux.

Rock & Belles Oreilles, C'est nono Noël

Groupe humoristique légendaire du Québec, Rock & Belles Oreilles se sont aventurés dans la musique ludique à plusieurs reprises dans leur carrière, notamment avec C’est nono Noël.

The Ventures, Christmas Album

Avec ce disque, vous surprendrez vos invités lors de la soirée de Noël. Avec cet album instrumental, The Ventures propose une intégration de chanson de Noël sur des airs connus. Par exemple, ils ont intégré Frosty the Snowman sur l’air de Tequila, du groupe de The Champs. Et c'est contagieux.

Quelques nouveautés à écouter :