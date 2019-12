R. Kelly accusé d'avoir corrompu un fonctionnaire pour épouser Aaliyah, alors mineure

Selon l’acte d’accusation déposé jeudi à New York, R. Kelly a versé, le 30 août 1994, un pot-de-vin à un fonctionnaire en échange d'une fausse pièce d’identité pour une personne désignée sous le nom de Jane Doe.

Un mariage secret

Le lendemain, R. Kelly, qui avait alors 27 ans, a épousé Aaliyah lors d’une cérémonie secrète organisée par le chanteur dans un hôtel de Chicago. Par la suite, le mariage a été annulé en raison de l’âge d’Aaliyah, née en 1979. Chanteuse à succès, Aaliyah, qui était aussi actrice, a trouvé la mort en 2001 dans un accident d’avion.

Elle a travaillé avec R. Kelly sur l’enregistrement de son premier album, Age Ain't Nothing but a Number, sorti en 1994.

Le bureau du procureur a refusé de dévoiler le vrai nom de Jane Doe et l’acte d’accusation ne parle pas du mariage, mais une personne proche du dossier a confirmé, de manière anonyme, que Jane Doe était Aaliyah.

Pour l’avocat de R. Kelly Douglas Anton, ces nouvelles accusations sont ridicules et absurdes .

Les avocats du chanteur assurent depuis longtemps que R. Kelly ignorait l’âge d’Aaliyah quand il s’est marié avec elle. Le permis de mariage de l’État de l’Illinois précise que la chanteuse était âgée de 18 ans.

De multiples accusations

R. Kelly, de son vrai nom Robert Kelly, est déjà poursuivi, par les procureurs de Brooklyn, pour racket, enlèvement, travail forcé et exploitation sexuelle. Le chanteur et des employés ainsi que ses assistants auraient choisi des femmes parmi celles présentes à ses concerts et les auraient amadouées afin d’obtenir des faveurs sexuelles.

Le chanteur de 52 ans sera jugé en avril prochain à Chicago pour pornographie juvénile et entrave à la justice avant de subir un procès à Brooklyn.

En 2008, il a été acquitté après avoir été accusé d'avoir filmé ses ébats sexuels avec une fille, qui était âgée de 13 ans selon les procureurs.