Rencontre de courtoisie entre Doug Ford et Jim Watson à Ottawa

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, et le premier ministre ontarien Doug Ford ont discuté de compressions budgétaires, du train léger et d'environnement, vendredi.

En conférence de presse après leur rencontre privée à Ottawa, les deux politiciens sont revenus sur les réductions budgétaires imposées aux villes par la province.

Le premier ministre de l'Ontario a rappelé ne pas avoir l'intention d'éliminer les compressions budgétaires qui réduiront les revenus des municipalités à compter du 1er janvier. Il a d'ailleurs soutenu qu'il s'agit plutôt de mieux gérer les finances publiques.

Par ailleurs, il a été question d'infrastructures dans les municipalités. Le maire Watson a dit être reconnaissant envers la province pour son engagement dans le développement du transport en commun à Ottawa.

Le train qui sera développé à Mississauga est le même que celui qui roule à Ottawa depuis le mois de septembre. Selon le premier ministre Ford, les problèmes cités par les usagers à Ottawa ont été exagérés. Quand les systèmes sont mis en marche, il y a des ajustements à faire .

Si le maire a des conseils à donner pour le train de Mississauga, ils sont les bienvenus. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Ford réitère sa position sur le nucléaire

Le premier ministre ontarien a été questionné sur son plan de réduction des gaz à effets de serre (GES). Doug Ford croit qu'investir dans la technologie afin de réduire les émissions de GESgaz à effets de serre en Ontario est la solution.

Le premier ministre a réitéré sa position sur le développement du nucléaire afin de lutter contre les changements climatiques.

Le développement de petits réacteurs nucléaires va nous aider à atteindre notre objectif , a-t-il soutenu en conférence de presse.

M. Ford et les premiers ministres du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et de la Saskatchewan, Scott Moe, ont signé un protocole d'entente non contraignant, dimanche, pour le développement d'une technologie de petits réacteurs nucléaires afin de lutter contre les changements climatiques.