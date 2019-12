Les Roughriders de la Saskatchewan embauchent Jason Maas à titre de coordonnateur offensif

J’aurai l’occasion de travailler avec des personnes qui ont une excellente réputation à travers la ligue. Je suis excité de me joindre à l’organisation, car tout entraîneur dans cette ligue rêve d’avoir l’occasion de venir [en Saskatchewan] , a indiqué Jason Maas lors d’une conférence de presse.

Le nouveau coordonnateur offensif est d’ailleurs particulièrement emballé à l’idée de travailler avec les joueurs offensifs de l’équipe, dont le quart-arrière Cody Fajardo.

Il est jeune et n’a pas beaucoup d’expérience dans la ligue, mais il a déjà accompli de belles choses. C’est un joueur talentueux et j’ai hâte de l’aider à progresser , poursuit Jason Maas, qui a été surpris de recevoir l’appel de l’entraîneur-chef des Roughriders Craig Dickenson afin de lui offrir le poste.

Quand la saison s’est terminée, nous avons regardé les façons d’améliorer l’équipe. Plusieurs personnes sont devenues disponibles, mais [Jason Maas] était un candidat de choix pour le poste de coordonnateur offensif en raison de sa feuille de route , explique quant à lui Craig Dickenson.

Lorsque Jason Maas est devenu disponible, l'entraîneur-chef Craig Dickenson n'a pas hésité à lui demander s'il était intéressé à se joindre à l'organisation des Roughriders. Photo : CBC

Sous la gouverne de Jason Maas, les Eskimos ont participé aux séries éliminatoires de la Ligue canadienne de football (LCF) à trois reprises entre 2016 et 2019.

Avant son passage à Edmonton, Jason Maas a fait un bref passage au sein de l’organisation du Rouge et Noir d’Ottawa en tant que coordonnateur offensif, aidant la formation ontarienne à cumuler des statistiques impressionnantes.

En 2015, lors de la seule saison de Jason Maas avec l’équipe, le Rouge et Noir avait dominé la LCFLigue canadienne de football en ce qui concerne le nombre de verges amassées ainsi que le nombre de touchés. Le quart-arrière à l’époque, Henry Burris, avait d’ailleurs été nommé joueur par excellence de la LCFLigue canadienne de football .

Jason Maas a aussi été entraîneur des quarts-arrière avec les Argonauts de Toronto entre 2012 et 2014.

Jason Shivers de retour

Les Roughriders de la Saskatchewan ont aussi conservé les services du coordonnateur défensif de l’équipe, Jason Shivers.

L’année dernière, la défense des Roughriders a accordé le plus faible nombre de touchés offensifs (30), de verges offensives (5299), en plus de réaliser le plus grand nombre de sacs du quart (56).

Les deux hommes ont signé des contrats qui les lient à l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2021.