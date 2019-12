Trente ans après la tuerie, Polytechnique Montréal se souvient

Les victimes, des aspirantes ingénieures pour la plupart, sont tombées sous les balles d'un homme aveuglé par sa haine des femmes et du féminisme.

Tous les édifices et établissements des gouvernements du Canada et du Québec ont mis leurs drapeaux en berne pour la journée.

Un homme dépose une gerbe de fleurs devant la plaque commémorative installée à Polytechnique Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'attentat antiféministe, qui a aussi fait 13 blessés, sans compter tous ceux et celles qui ont été traumatisés par ce carnage, « a ébranlé le pays tout entier » et « demeure encore incompréhensible », affirme l’institution.

Trente ans plus tard, la volonté de Polytechnique d’honorer la mémoire des victimes perdure. En commémorant ce douloureux événement, elle tient aussi à saluer le courage, la solidarité et le dévouement dont les membres de sa communauté ont fait preuve. Polytechnique Montréal

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les 14 femmes mortes le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Photo : Radio-Canada

À compter de 8 h 15, plusieurs gerbes de roses blanches ont été déposées devant la plaque commémorative de Polytechnique par des représentants de l’établissement et des associations étudiantes.

Le grand public est pour sa part invité à venir se recueillir tout au long de la journée sur le site, situé du côté sud-ouest du pavillon principal.

Le livre Ce jour-là – Parce qu’elles étaient des femmes, de Josée Boileau, sera ensuite lancé à 9 h à la Galerie Rolland du pavillon principal.

La journaliste y brosse le portrait des victimes et revisite le drame à l’aide de photos d’archives et de témoignages de personnes touchées.

Des gens de tous âges défilent aujourd'hui devant la plaque commémorative de Polytechnique Montréal. Photo : Ivanoh Demers

« En 30 ans, les choses n'ont pas assez changé », Justin Trudeau

À la Chambre des communes, le premier ministre Justin Trudeau et les représentants de l’opposition ont tour à tour pris la parole à l’ouverture des travaux pour se souvenir de ce drame qui a marqué l’histoire du pays.

Rappelons que le 6 décembre est aujourd’hui devenu la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Canada.

Nous nous rassemblons pour pleurer leur perte et rendre hommage à leur mémoire. Leur mort nous a privés de nos filles, de nos sœurs, de nos amies et de nos collègues ainsi que du potentiel illimité qu’elles portaient en elles. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a réitéré la volonté de son gouvernement de resserrer le contrôle des armes à feu au pays. Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre la haine qui a mené à cette tragédie et contre la misogynie qui existe toujours dans nos communautés et notre pays, a déclaré le premier ministre. Au Canada et à travers le monde, trop de femmes, de filles et de personnes de diverses identités de genre sont ciblées par la violence et la discrimination. C’est inacceptable et nous ne devons jamais tolérer de tels gestes.

Le premier ministre a également profité de l’occasion pour réaffirmer sa détermination à renforcer le contrôle des armes à feu, notamment « le type d’arme qui a enlevé des vies à l’École polytechnique », a-t-il ajouté.

Des hommages ont également été présentés sur les bancs de l'opposition en cette journée de recueillement et de mémoire.

Les victimes de Polytechnique ont été assassinées et blessées parce qu’elles étaient femmes, a rappelé le chef conservateur, Andrew Scheer. Ces jeunes femmes n’auraient jamais pu deviner ce jour-là que la cruauté d’un homme allait leur enlever ce qu’elles avaient de plus précieux, à savoir leur vie.

En tant que mari d’une femme sans pareille, ça me fait mal de penser que cette femme que j’aime tant et toutes les femmes aujourd’hui doivent encore se préoccuper de leur sécurité parce que ce sont des femmes. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur

La députée bloquiste de Shefford, Andréanne Larouche, le chef du NPD, Jagmeet Singh, et la députée du Parti vert du Canada Jenica Atwin ont également pris la parole au nom de leur formation politique respective.

L’attentat antiféministe de Polytechnique n’a pas fait que 14 victimes, il en a fait beaucoup plus. Des milliers, des millions. Le Québec tout entier, 30 ans plus tard, vit encore avec ce fardeau. […] C'est arrivé chez nous, un geste commis par l’un de nous. On a tous perdu quelque chose le 6 décembre 1989. Andréanne Larouche, députée bloquiste de Shefford

14 faisceaux lumineux

Plus tard en soirée, Justin Trudeau doit se rendre au belvédère Kondiaronk, devant le chalet du Mont-Royal, pour une cérémonie qui aura lieu à 17 h 10, heure à laquelle les premiers coups de feu ont été tirés.

Quatorze faisceaux lumineux seront alors allumés à quelques secondes d’intervalle en mémoire des victimes, avant qu’une minute de silence soit observée. Un chœur de 150 personnes interprétera ensuite deux pièces pour clore la cérémonie.

Le premier ministre du Québec François Legault, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et d’autres dignitaires doivent aussi assister à l’événement.

Une femme dépose une gerbe de fleurs devant la plaque commémorative installée à Polytechnique Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

D'un océan à l'autre

La mort des 14 femmes sera aussi commémorée par 14 universités qui enseignent l’ingénierie d’un bout à l’autre du pays. Chacune d’elles illuminera aussi un faisceau lumineux sur son campus en guise de solidarité.

L’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec à Rimouski participeront notamment à ce mouvement.