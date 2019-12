Les chauffeurs d'autobus seraient en lock-out à Drummondville

La Ville confirme que le service d’autobus et de taxibus est donc interrompu pour une deuxième journée consécutive sur l’ensemble du territoire.

Hier on a décidé de faire une journée [de grève] et de retourner au travail ce matin. Cependant, les gens se sont présentés au travail ce matin et ils sont arrivés à une porte close.

Gilbert Bondu, président du syndicat des travailleuses et travailleurs de Multi-Transports Drummond