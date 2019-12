Guignolée : un montant record pour la Côte-Nord

L'année dernière, environ 196 000 $ avaient été récoltés en argent et en denrées partout sur la Côte-Nord.

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles, qui s’était fixé un objectif de 85 000 $, a amassé 137 400 $ de dons et de denrées. À titre de comparaison, 119 700 $ avaient été donné aux plus démunis en 2018.

Grâce à ce montant, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles va distribuer 400 paniers de Noël aux plus démunis de la ville, affirme le président, Guy Berthe.

On garantit que 400 familles ici à Sept-Îles, on va leur donner un panier de Noël. Un beau panier de Noël bien rempli avec de la dinde, de la viande à fondue.

À Baie-Comeau, une soixantaine de bénévoles ont récolté 58 400 $. Cette somme permettra d'y distribuer 350 paniers de Noël, affirme la responsable du comptoir alimentaire l’Escale, Josée Gagnon.

Josée Gagnon et Guy Berthe attribuent cette grande réussite à la météo et à la participation des médias. Les médias, vous influencez cette grande guignolée-là. Vous informez la population des besoins du Comptoir alimentaire en paniers de Noël , affirme Guy Berthe.

Le temps doux a aussi motivé les bénévoles déployés partout dans la région, ajoute Josée Gagnon.

Les bénévoles n'ont pas trop eu froid. Josée Gagnon, responsable du comptoir alimentaire l'Escale

Un montant de 6100 $ a été recueilli à Pointe-Lebel. Les bénévoles de la communauté d’Ekuanitshit ont récolté 16 300 $ et ceux de Port-Cartier 12 000 $. À Chute-aux-Outardes, La grande guignolée a permis d’amasser 8325 $ et 1300 $ à Forestville. À Baie-Trinité et à Havre-Saint-Pierre, 3100 $ seront remis aux plus démunis.