Quadruple meurtre de juillet 2017 à Calgary: Présentation des arguments finaux

La Couronne et la défense ont présenté leurs arguments finaux dans le procès de Tewodros Mutugeta Kebede et de Yu Chiend Liao, accusés du meurtre au premier degré d’Hanock Aforwerk. Les accusés font également face à et à trois accusations de complicité après le fait pour les meurtres de Cody Pfeiffer, de Tiffany Ear et de Glynnis Fox, survenus en juillet 2017 à Calgary.