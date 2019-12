Une famille généreuse d’Alma dans l’oeil d’un photographe

Chaque réveillon depuis neuf ans, une famille d'Alma distribue des sucreries qu'elle a concoctées aux gens qui vivent un temps des fêtes difficile. En instaurant cette tradition, elle voulait revenir à l'essence même de Noël, soit l'entraide et le partage. Soucieux de se réapproprier lui aussi cette fête, le photographe Simon Émond a croqué des clichés de la tournée de l'an dernier.

Il les présente à la bibliothèque municipale d'Alma dans le cadre de l'exposition qu'il a appelée Passer Noël.

L'origine de Noël, c'est de fêter la lumière parce que c'est dans une période de l'année où les journées sont très courtes , indique le photographe de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix .

En immortalisant L'Offrande, Simon Émond en est même venu à se reconnaître dans le Noël de partage et d'entraide que les soeurs Fortin ont souhaité créer il y a neuf ans.

Moi, c'était super libérateur de se dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec cette fête-là et la construire comme on veut. Moi, c'était d'arrêter de consommer, consommer des cadeaux et de juste d'aller vraiment fêter la lumière. C'était vraiment ça , précise-t-il.

Le photographe Simon Emond a croqué des clichés de la tournée de l'an dernier. Photo : Radio-Canada

L'exposition est présentée jusqu'au 5 janvier alors que les bonnes actions continuent. Sous peu, les membres de la famille seront des dizaines à confectionner de nouvelles bouchées de bonheur.

D’après le reportage de Mélissa Paradis