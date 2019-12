La danse de l’aîné célibataire, une tradition encore vivante

Dans un livre publié par Les Presses de l’Université Laval, l’ethnologue Jean-Pierre Pichette partage le fruit de ses recherches sur un rituel consistant à faire danser en chaussettes les aînés célibataires lors du mariage de leurs frères et sœurs cadets, une tradition encore populaire en Ontario français, mais oubliée au Québec.

M. Pichette, originaire de Québec, a découvert par hasard cette étrange coutume peu de temps après son arrivée dans le Nord de l’Ontario pour enseigner à l’Université de Sudbury, en 1981.

J’ai été invité à des noces en 1982 , raconte l’ethnologue, et j’ai été témoin de cette danse rituelle où une femme dansait sur ses bas, une célibataire qui s’était fait devancer dans le mariage par son frère cadet.

Elle avait des bas rouge et blanc un peu comme un poteau de barbier, avec des plumes, et on lui lançait des sous par terre qu’elle devait ramasser. Jean-Pierre Pichette, auteur du livre La danse de l'aîné célibataire ou la résistance des marges

Cette tradition, explique l’auteur, est une façon de se moquer gentiment des vieux garçons et des vieilles filles.

Le ridicule, ajoute M. Pichette, c’était d’apporter des bas qui ne cadrent pas avec le genre de tenue portée à un mariage.

Des chaussettes tricotées par Claire Savage-Gervais, la mère de Gaétan Gervais, l'un des créateurs du drapeau franco-ontarien. Photo : Collection Jean-Pierre Pichette / La danse de l'aîné célibataire

Les chaussettes, habituellement dépareillées, sont parfois tricotées spécialement pour l’occasion.

Cette tradition existe encore aujourd’hui, en s’adaptant selon les modes, souligne l’auteur.

On a maintenu toutes les formes connues : la danse sur les bas, la danse dans une auge, la danse dans une cuve à lavage.

Parfois, un danseur suppléant remplace l'aîné s'il n'est pas disponible, comme dans cette photo prise à Chelmsford en 2002. Photo : Collection Lynne Dupuis-Landry/La danse de l'aîné célibataire

D’autres éléments, comme des grelots ou des condoms, sont parfois ajoutés sur les bas.

L’argent lancé au danseur est par la suite remis aux nouveaux mariés, raconte Jean-Pierre Pichette. Des gens me disaient qu’ils avaient ramassé jusqu’à 600 $.

Le mystère de l’origine de la tradition

Au départ, Jean-Pierre Pichette a cru qu’il s’agissait d’une tradition ontarienne, adoptée par la minorité francophone. Je ne connaissais pas ça, peut-être que ça vient du mélange des Franco-Ontariens et des Anglos autour.

C’est en 1999 que M. Pichette a commencé à s’intéresser de plus près à cette coutume. J’ai découvert que tout le monde [dans mon cours] connaissait la tradition, sauf un qui était québécois et un autre qui venait d’ailleurs.

Une étudiante du coin de Saint-Charles m’a raconté qu’elle avait un oncle qui a dansé sept fois. C’était l’aîné d’une grande famille. Jean-Pierre Pichette, auteur du livre La danse de l'aîné célibataire ou la résistance des marges

Il a aussi appris à l’époque que la tradition n’était pas connue de la plupart des anglophones de la province. Les anglophones de Sudbury qui connaissaient cette tradition avaient participé à des noces franco-ontariennes.

L’ethnologue a alors été intrigué par l’origine de la danse des bas, car au Québec elle n’était connue qu’en Outaouais et au Témiscamingue, deux régions bordant l’Ontario.

Écoutez l'entrevue de Jonction 11-17 Un livre sur la tradition de la danse des bas de l'aîné célibataire

Une tradition partagée par d'autres minorités francophones

Selon M. Pichette, le chercheur Jean-Claude Dupont a écrit dans les années 1970 sur le rituel de la danse des bas en Acadie, mais qu’aucune nouvelle information n’avait été découverte par la suite.

M. Pichette explique que ses recherches ont permis de trouver des traces de cette coutume en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Maine et même jusqu’en Louisiane, toujours chez les francophones.

On se tourne alors vers la France, et [on ne trouve rien]! ajoute-t-il.

Une photo tirée du livre La danse de l'aîné célibataire montrant Blanche Chassé dansant dans une auge en 1949 à Madawaska, dans le Maine. Photo : Université du Maine à Fort-Kent

Une tradition connue de Shakespeare

La recherche de M. Pichette l’amène alors à regarder du côté de la Grande-Bretagne. On découvre des traces anciennes au 18e, au 17e siècle et jusqu’à Shakespeare.

Dans La Mégère apprivoisée, il fait dire à Catharina, l’aînée : “Quoi, vous allez marier ma sœur cadette avant moi et je devrai danser nu-pieds le jour de son mariage? “ Jean-Pierre Pichette, auteur du livre La danse de l'aîné célibataire ou la résistance des marges

Comment se fait-il qu’une tradition anglaise, britannique, se soit infiltrée au Canada français? s’est demandé l’auteur.

M. Pichette avance qu’il s’agirait d’une tradition celte, qui aurait été présente aussi en Bretagne, et qui aurait traversé l’Atlantique au début de la colonisation de la Nouvelle-France.

Il ajoute que la tradition semble avoir été oubliée en France et au Québec. L’érosion de la coutume qu’on a vue en France, comme en Angleterre, elle s’est faite aussi à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal.

L’endroit où elle est le plus vivante, c’est en Ontario français , souligne-t-il. J’ai été surpris, je ne croyais pas qu’en situation minoritaire on pouvait maintenir une tradition.

D'après une entrevue d'Éric Robitaille à Jonction 11-17