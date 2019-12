Plus de 3000 plaintes d’agressions sexuelles chez Uber aux États-Unis en 2018

La société américaine Uber Technologies a reçu plus de 3000 signalements d'agressions sexuelles, dont 235 viols, liés à ses déplacements aux États-Unis en 2018.

Durant cette période, le service de transport a enregistré environ 1,3 milliard de trajets effectués en sol américain.

Les données sont rendues publiques dans un rapport publié jeudi, au moment où la société est soumise à la pression des autorités de réglementation de nombreuses villes, dont Londres, qui a récemment annulé le permis de la compagnie lui permettant de transporter des passagers en raison de problèmes en matière de sécurité.

Uber note que 99,9 % des déplacements ont lieu sans qu'un problème de sécurité soit signalé. Photo : Associated Press / Jeff Chiu

Je suppose que beaucoup de gens seront étonnés de la rareté de ces incidents, d’autres penseront à juste titre qu’ils sont encore trop courants. Certains seront sensibles à tout ce que nous avons fait en matière de sécurité, d’autres diront que nous avons encore du travail à faire. Tous ont raison , affirme le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi.

Le rapport offre une définition large du terme agression sexuelle . Cette définition inclut entre autres :

les baisers non consensuels d'une partie non sexuelle du corps;

la tentative de pénétration sexuelle non consensuelle;

les attouchements non consensuels d'une partie sexuelle du corps;

et la pénétration sexuelle non consentie.

Les conducteurs représentent environ la moitié des victimes, bien qu'ils soient généralement qualifiés d'agresseurs dans les médias, note Uber.

Faire preuve de transparence

Cette transparence sert à promouvoir la responsabilité et l'amélioration de la sécurité pour Uber et l'ensemble du secteur , soutient la multinationale. Cacher ses informations ne rend personne plus sécuritaire , lit-on dans un communiqué.

Le réseau national Rape, Abuse & Incest (RAINN) est reconnaissant du dévoilement des données par Uber.