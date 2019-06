L'enquête Scorpion inspire une pièce de théâtre

L'enquête Scorpion sur le réseau de prostitution juvénile a inspiré une pièce de théâtre qui sera présentée en janvier prochain, au Capitole de Québec. Son producteur : Vladimir Moïse, un de ceux qui a été arrêté relativement à cette affaire puis relâché par la suite. L'homme, qui était décrit par la police comme un proche du Woolf Pack, a depuis obtenu gain de cause en Cour. Une pièce pour combattre les préjugés Avec cette pièce, le producteur dit vouloir combattre les préjugés. Vladimir Moïse a écrit la pièce à la suite de son arrestation, en avril dernier. Il y joue un rôle en compagnie d'une quinzaine d'artistes. « Ce show, c'est juste pour dire aux gens de faire attention aux jugements hâtifs, de prendre le temps de connaître les faits », souligne-t-il.

La police de Québec a arrêté Vladimir Moïse au mois d'avril. Il est le frère d'un présumé proxénète du Woolf Pack. Moïse a fait l'objet d'un mandat de paix, lui interdisant d'entrer en contact avec les présumés victimes. Il y a moins d'un mois, le tribunal lui a donné raison : le mandat de paix est tombé.

L'auteur se défend de vouloir régler des comptes

La pièce qu'il prépare raconte une histoire d'amour, entre un Haïtien et une Québécoise. « Indirectement, il y a certaines petites choses que la pièce fait allusion, qui démontre un peu subtilement. Mais quand même assez présent dans le show, des petits détails des événements qui ont frappé Québec », précise l'auteur. Il se défend bien de vouloir régler des comptes et affirme n'avoir reçu aucune subvention pour louer une salle du Capitole de Québec.

Un entourage réticent, avoue une comédienne

Celle qui partage la vedette dans la pièce n'avait jamais rencontré Vladimir Moïse avant de décrocher le rôle. La comédienne Mélody Minville avoue avoir fait face à de la réticence de son entourage. Pour elle, c'est un travail de création, tout comme pour Vladimir Moïse, qui a déjà produit d'autres spectacles.



Il espère que sa pièce va ouvrir les yeux à certaines personnes et ne voit pas là un affront. « Si des gens sont choqués de ça, ce n'est pas l'intention du groupe, de DMO Productions. L'intention, ce n'est pas de choquer, c'est d'avoir un message. Mais si les gens ne sont pas prêts à entendre le message et se choquent, on n'est pas vraiment responsable là dessus ».

La pièce sera présentée les 30 et 31 janvier au Capitole. Les billets sont en vente au coût de 25 et 35 dollars.