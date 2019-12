L’Université de la Colombie-Britannique déclare l’urgence climatique

L’Université de la Colombie-Britannique (UBC) se dote d’une déclaration d’urgence climatique et annonce un processus visant le désinvestissement total de ses fonds dans les énergies fossiles.

Dans une déclaration, le recteur de l’ UBCL’Université de la Colombie-Britannique , Santa Ono, parle des menaces « étendues et désastreuses » engendrées par la crise.

Cette déclaration survient alors que des activistes ont fait des pressions sur l'UBC. À la fin du mois de septembre, plus de 500 personnes ont fait une manifestation pour dénoncer l'inaction devant les changements climatiques. Une pétition de plus de 1600 signatures demandait que l'Université adopte une position claire à ce chapitre.

Désinvestir dans les énergies fossiles

Le 25 novembre dernier, un comité du conseil a voté en faveur du transfert de 380 millions de dollars investis dans des fonds liés aux énergies fossiles vers des investissements liés aux énergies durables.

Le conseil des gouverneurs de l' UBCL’Université de la Colombie-Britannique s'est officiellement engagé à étudier la possibilité pour l'établissement de désinvestir la totalité de son fonds de dotation d’une valeur de 1,71 milliard de dollars, comme le réclament des membres de la communauté universitaire.