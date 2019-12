Réparer au lieu de jeter : la tendance des cafés de réparation s’installe à Sudbury

La Bibliothèque publique du Grand Sudbury lancera samedi son Repair Café. Une fois par mois, les résidents pourront y apporter leurs objets brisés et recevront l’aide de bénévoles pour les réparer.

Je voulais un endroit où les gens de Sudbury peuvent réparer leurs choses , explique la responsable du projet, Brittany McNamara, programmatrice à la Bibliothèque publique du Grand Sudbury.

Dans notre culture, on est conditionnés à acheter, puis jeter. C’est souvent plus facile et moins cher d’acheter un autre objet [que de le faire réparer]. Brittany McNamara, programmatrice à la Bibliothèque publique du Grand Sudbury.

La bibliothèque publique de la rue Mackenzie disposait déjà d’une section de location d’outils, mais cette dernière est encore méconnue de public, estime Brittany McNamara.

Le concept des cafés de réparation, en vogue ailleurs dans le monde, lui a donné l’idée de l’implanter à Sudbury.

L’atelier de réparation communautaire surnommé Repair Café a vu le jour aux Pays-Bas en 2009. Il en existe aujourd’hui plus de 1500 dans le monde.

Brittany McNamara, programmatrice à la Bibliothèque publique du Grand Sudbury, est responsable du café de réparation. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

C’est très excitant de voir que ce concept se rend jusqu’ici à Sudbury , affirme Rebecca Danard, directrice générale de l’organisme reThink Green.

C’est une chance d’apprendre de nouvelles compétences et d’économiser de l’argent Rebecca Danard, directrice générale de l’organisme reThink Green

Selon elle, ces cafés de réparation qui luttent contre la surconsommation et l’obsolescence programmée servent d'abord la cause environnementale.

C’est une façon d’encourager l’économie circulaire , souligne Rebecca Danard.

Avec les changements climatiques, il faut changer nos habitudes qui ne sont plus durables , renchérit Rachelle Niemela, à la tête de plusieurs associations communautaires, comme la Coalition de développement communautaire Liveable Sudbury.

Elle estime que ces cafés de réparation aident aussi les communautés à se rapprocher.

Ça encourage l’apprentissage et le partage des connaissances personnelles. Rachelle Niemela, intervenante communautaire

Le premier atelier de réparation communautaire organisé par la Bibliothèque publique du Grand Sudbury portera sur la couture et le tricot. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Les limites des cafés de réparation

Rebecca Danard estime que, comme ailleurs dans le monde, le Repair Café de Sudbury devrait connaître un certain succès.

Les gens de Sudbury veulent faire les choses eux-mêmes. Ils veulent être indépendants. S’ils ont la chance de réparer quelque chose, ils vont le faire , affirme-t-elle.

Elle tempère, toutefois, indiquant qu'il est devenu de plus en plus difficile de réparer certaines choses comme des appareils électroniques, à cause de l’obsolescence programmée.

J’espère que dans le futur on va voir le "droit à la réparation", pour que les gens qui achètent les choses puissent facilement les réparer. Rebecca Danard, directrice générale de l’organisme reThink Green

Rachelle Niemela estime quant à elle qu’il pourrait être plus difficile de changer les habitudes de consommation de la communauté de Sudbury.

Beaucoup d’entre nous ont été élevés en jetant les choses dont on n’a plus besoin , explique-t-elle. Ça va être intéressant de voir qui participe et si ça a un impact réel dans la communauté.