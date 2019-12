Des arrêts d’autobus adaptés pour les malvoyants : la décision de TransLink aujourd’hui

La compagnie de transports en commun TransLink décidera vendredi si elle déploie de la signalisation pour les personnes non voyantes. Le conseil d’administration de la société se penchera sur les recommandations du Comité consultatif sur l’accessibilité des usagers aux transports, un groupe composé de personnes handicapées.

Au fil des ans, le Comité a fait des recommandations à TransLink afin que la compagnie se dote d’un plan pour améliorer l’accessibilité aux transports des personnes avec capacités réduites.

Dans le rapport basé sur les recommandations du Comité et remis au C. A. le 15 novembre, l’équipe de planification des transports et des politiques de TransLink propose les mesures suivantes :

Implantation des indicateurs tactiles au sol à tous les arrêts d'autobus et terminaux dont TransLink est propriétaire ou locataire;

Mise à disposition de signalisation en braille et tactile dans presque tous les arrêts d'autobus de la région, dont le nombre approximatif est 8500;

Développement d’un projet pilote de technologie d'orientation pour les personnes malvoyantes.

Les affiches des arrêts d’autobus seraient dotées d’informations en braille et tactiles comme les mots « arrêt » ou « terminal » et « bay » (en anglais), le numéro d’identification de l’arrêt, le numéro du trajet et le numéro de téléphone du service à la clientèle de la compagnie.

Betty Nobel lit une affiche en braille et en signalisation tactile d'un écriteau pour s'orienter dans le système d'autobus à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis

Seuls le nom du trajet et la direction ne seraient pas adaptés par TransLink pour la clientèle malvoyante, selon le rapport. Ce sont des informations qui peuvent changer tous les quatre mois, souligne-t-on, et qui pourraient présenter des difficultés pour l’entretien des affiches.

C’est une question de coûts , croit Betty Nobel, qui utilise l’autobus pour aller au curling ou chanter dans une chorale. Elle félicite la société de transports de progresser sur le plan de l’accessibilité.

Betty Nobel, aveugle depuis la naissance, est satisfaite du processus de consultation de la compagnie de transport TransLink. Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis

Un travail de longue haleine

L’excitation gagne Amy Amantea, membre du comité consultatif, quand elle raconte le chemin parcouru jusqu’à maintenant.

Nous sommes très enthousiastes! Amy Amantea, membre du Comité consultatif sur l’accessibilité des usagers aux transports

Elle siège au comité depuis cinq ans. L’arrêt d’autobus universellement accessible est une discussion que nous entretenons depuis longtemps. [...] Ces recommandations sont la somme de 20 ans de travail comprenant de nombreuses consultations avec les représentants de personnes malvoyantes et handicapées , explique la membre du Conseil canadien des personnes aveugles.

Rob Sleath est un des fers de lance du comité consultatif, qu’il a fondé pour faire avancer les intérêts des personnes non voyantes.

TransLink sera chef de file en Amérique du Nord si elle choisit d’adapter ses arrêts pour les malvoyants. Rob Sleath, membre fondateur du Comité consultatif sur l’accessibilité des usagers aux transports

Aucune agence de transport au Canada n’offre présentement de l’affichage tactile ou en braille dans les arrêts d’autobus qui va au-delà du projet pilote , dit le rapport soumis au conseil d’administration,

Rob Sleath ajoute ceci : Personne n’est allé là où TransLink a la possibilité d’aller avec les recommandations du rapport. La compagnie serait certainement vue comme une leader au Canada.

Ce sera un jour historique! Rob Sleath, membre fondateur du Comité

C'est formidable! Je serai plus indépendante , s’exclame Betty Nobel qui, comme bien d’autres, s’est déjà trouvée à attendre au mauvais endroit pour prendre l’autobus.

Elle se réjouit de savoir que TransLink pourrait avancer dans la bonne direction. Ça sera plus sécuritaire pour les personnes malvoyantes , assure-t-elle.

Si le conseil d’administration de TransLink vote en faveur du plan, un fonds de 7 millions de dollars sera alloué dans le plan d'infrastructure du budget 2020 pour permettre l'amélioration des arrêts d’autobus. Les travaux débuteraient en 2020 et seraient répartis sur trois ans.