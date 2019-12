Davantage de véhicules commerciaux non sécuritaires circulent en Ontario

La vérificatrice générale de l'Ontario affirme qu'une baisse du nombre d’inspections gouvernementales a permis jusqu'à 10 000 véhicules commerciaux non sécuritaires de circuler sur les routes de la province.

Dans son rapport annuel, Bonnie Lysyk affirme que la province a inspecté 89 000 autobus et camions commerciaux l'an dernier, en baisse par rapport aux 113 000 camions et autobus inspectés en 2014.

Si le ministère avait continué d’effectuer autant d’inspections entre 2015 et 2018 qu’en 2014, il aurait pu retirer de la route jusqu’à 10 000 véhicules utilitaires ou conducteurs non sécuritaires de plus , peut-on lire dans le rapport.

La vérificatrice établie aussi que de nombreux transporteurs locaux peuvent éviter les inspections sur l'autoroute en demeurant sur les routes municipales ou urbaines.

La vérificatrice conclut dans son rapport que le ministère des Transports ne dispose pas de processus et de systèmes entièrement efficaces et efficients pour garantir une mise en œuvre uniforme des programmes de sécurité qui visent à assurer la conformité des véhicules utilitaires aux exigences des lois et des politiques qui protègent la sécurité des usagers des routes de l’Ontario.

Le ministère des Transports affirme qu'il n'a pas été en mesure de remplir les postes vacants d'agents d’inspection et que la plupart des agents en poste n'atteignent pas leurs objectifs annuels.

En 2018, l'Ontario comptait plus de 290 000 véhicules commerciaux immatriculés en circulation dans la province

La vérificatrice générale affirme qu'en dix ans, de 2008 à 2017, les entreprises commerciales de transport ont été impliquées dans plus de 182 000 collisions qui ont causé 1180 morts.