Une nouvelle plateforme numérique relie les entreprises franco-canadiennes et les chercheurs

Une toute première plateforme numérique d’interconnexion entre les entreprises canadiennes et françaises installées au Canada et la recherche universitaire sera présentée jeudi soir dans le cadre du Forum Innovation France-Canada au Telus Garden, à Vancouver.

Nommé In2novation, ce nouvel outil pancanadien sert à créer un lien entre les entreprises à la recherche d’une expertise manquante et les équipes de chercheurs prêts à soutenir leurs projets.

Un pont entre deux mondes

Les acteurs de la coopération scientifique franco-canadienne sont désormais reliés par une interconnexion de leurs réseaux depuis le lancement officiel de la plateforme le 16 octobre, explique son administratrice, Clotilde Ribaut.

Un forum sur l’innovation connecte la France et le Canada. Photo : Radio-Canada

Beaucoup de programmes existent entre les deux pays, pour relier les entreprises ou relier les chercheurs, mais rien pour rapprocher les entreprises et le monde de la recherche. Clotilde Ribaut, administratrice, plateforme In2novation

Le site Internet dispose d’une base de données de chercheurs qualifiés disposés à répondre aux besoins des entreprises à travers le Canada.

Il y a des ponts à faire surtout lorsqu’on se trouve aussi loin que Vancouver , affirme Mme Ribaut.

Six thématiques

Les entreprises ont un certain nombre de critères à respecter. Tous les projets doivent comprendre un budget et un plan précis. Une fois les projets soumis, les entreprises peuvent demander une étude de faisabilité de leurs idées, recevoir une suggestion d’experts potentiels et ainsi créer des équipes de recherche.

In2novation accorde une attention particulière aux projets relatifs aux domaines suivants: l’intelligence artificielle et le numérique, les biosciences et la santé, l’environnement, les océans, les agrotechnologies et l’aéronautique.

À l’heure actuelle, ce sont surtout des entreprises naissantes qui s’intéressent à la plateforme , indique Mme Ribaut.

Si la plateforme peut orienter les entreprises vers des financements, elle n’en offre aucun elle-même.

Partenariats franco-canadiens

Selon les responsables de la plateforme, son objectif consiste aussi à encourager de nouveaux partenariats entre la France et le Canada pour soutenir des projets de recherches innovants.

In2novation étudie l’éventualité de créer des partenariats avec des entreprises françaises établies en France.

Les deux présidents de la Plateforme Innovation France-Canada In2novation sont membres du Fonds France Canada pour la Recherche (FFCR).